Gazze'de Takas İle Hayata Tutunma

Filistinli berber Numan İmad, İsrail'in uyguladığı sıkı abluka nedeniyle ekonominin çöktüğü Gazze'de, binlerce yıllık geçmişi olan parasız alışveriş biçimi "takas" usulüne geri döndü.

Gazzeliler İsrail'in, saldırılar ve sıkı ablukayla dayattığı "hayata" meydan okumaya devam ediyor. Günlük hayatın temel gereksinimlerinin bile karşılanamadığı Gazze'de insanlar hayatta kalabilmek için en ilkel ve kadim yöntemleri kullanmaya mecbur kalıyor.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti sakinlerinden olan 30 yıllık berber İmad da mesleğini sürdürebilmek ve "eve" ekmek götürebilmek için böyle bir yöntemi hayata geçirdi.

İmad bu sayede hem 9 kişilik ailesini geçindiriyor hem parası olmadığı için tıraş olamayan ve saç kestiremeyenlere kolaylık sağlamış oluyor.

Girişte "Burada takas karşılığı saç kesilmektedir" yazısının yer aldığı berber dükkanına gelenler, aldıkları hizmet karşılığında yanlarında getirdikleri kuru gıda ya da konserve gibi yiyecekleri İmad'a teslim ediyor.

Evde ne varsa getirip saç kestiriyorlar

Savaş öncesinde işlerinin çok iyi olduğunu ancak savaşla birlikte her şeyin değiştiğini söyleyen İmad, takas fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlattı:

"Atalarımızdan bunu duyardık. Buğday, arpa karşılığında tıraş olurlardı. Ben de bunu deneyelim dedim zira bizim şu anki durumumuz onların durumundan da zor.

Bu düşünceyle takas usulüyle berberlik yapma fikrini geliştirdim ve bunu da Facebook sayfamdan insanlara duyurdum."

Müşterilerinin fikre ilgi duyduğunu kaydeden İmad, "Gelirken, ellerindeki gıdaları yanlarında getirmeye başladılar. Kimi patlıcan, kimi domates getiriyor. Ben de her şeyi kabul ediyorum. Benim için hepsi bir. Bunları parayla alacak olsam çok maliyetli olur." dedi.

Berber İmad, 9 kişilik ailesine bakabilmek için günlük en az 300-400 şekel kazanması gerektiğini ve bunun, un, yağ ve sebze gibi en temel gıdaların karşılandığı "orta seviye" altı bir yaşantı için gerekli olduğunu belirtti.

Kızlarının eğitim masraflarını da bu yöntemle karşıladığını ifade eden İmad, Gazze'deki tüm esnafa takas yöntemini kullanmalarını önerdi.

Müşteriler "takas" usulünden memnun

Berber İmad'ın dükkanında oğlunun saçlarını kestirmek için bekleyen Ebu Raid ise takas yönteminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmad'ın Facebook'tan yaptığı ilanla bu yöntemden haberdar olduğunu kaydeden Ebu Raid, "Bu hem bizim yükümüzü hafifletiyor hem de ona fayda sağlıyor. Çünkü artık insanlar nakit sıkıntısı yaşıyor. Mesela ben sınır kapıları açıkken aldığım bir gıda paketini getirdim. Bugün bu, pazarda 30 şekel ama şuan benim 30 şekelim yok." diyerek bu yöntemle işlerinin çok kolaylaştığını ifade etti.