Gazze'de Tarım Sektörü Tehdit Altında - Son Dakika
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Gazze'de Tarım Sektörü Tehdit Altında

19.07.2026 16:35
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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de tarım arazileri ve üretim büyük zarar gördü, çiftçiler zor durumda.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve abluka nedeniyle tarım arazilerinin büyük bölümü üretim dışı kalırken, tarım sektörünün tamamen durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazze'deki Tarım Bakanlığı Medya Müdürü Luey Receb, basına yaptığı açıklamada, 30 binden fazla dönüm tarım arazisinin İsrail'in oluşturduğu ve "sarı hat" olarak adlandırılan bölgede kaldığını, bu nedenle binlerce çiftçinin topraklarına ulaşamadığını ve geniş tarım alanlarının üretim dışı kaldığını belirtti.

Halen ekili durumda olan tarım arazilerinin, Gazze'deki toplam tarım alanlarının yalnızca yüzde 5'ini oluşturduğunu ifade eden Receb, çiftçilerin üretim maliyetlerindeki ciddi artışın yanı sıra tarımsal altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesiyle mücadele ettiğini vurguladı.

Gazze'nin İsrail saldırılarından önce birçok sebze türünde kendi kendine yeterli olduğunu ve günlük yaklaşık 300 ton sebze ihraç ettiğini hatırlatan Receb, bugün ise halkın yüksek fiyatlı ithal sebzelere bağımlı hale geldiğini söyledi.

Tarım sektörünün tamamen durma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Receb, binlerce çiftçinin geçim kaynağını kaybettiğini belirterek uluslararası topluma Gazze'deki tarım sektörünü desteklemek için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail'in saldırıları ve devam eden abluka nedeniyle Gazze'de tarım arazileri, sulama altyapısı, seralar ve üretim tesislerinin önemli bölümü zarar görürken, gıda üretimindeki sert düşüş bölgedeki insani krizi ve gıda güvensizliğini daha da derinleştiriyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Tarım, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Tarım Sektörü Tehdit Altında - Son Dakika

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