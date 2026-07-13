Gazze'de Tedavi Bekleyen Hasta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Tedavi Bekleyen Hasta Hayatını Kaybetti

13.07.2026 13:04
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Abluka ve kısıtlamalar nedeniyle tedavi olamayan Vesim Ebu Yusuf, Gazze'de yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarıyla sağlık altyapısının büyük ölçüde çöktüğü, abluka ve sıkı geçiş kısıtlamaları nedeniyle hastaların tedavi için yurt dışına çıkmasının engellendiği Gazze Şeridi'nde, tedavi bekleyen Filistinli Vesim Ebu Yusuf hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, uzun süredir hastalıkla mücadele eden Ebu Yusuf, günler önce sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda tedavi için Gazze dışına çıkarılmayı talep etmiş, hayatını kurtaracak son fırsatı beklediğini dile getirmişti.

Ancak günler önce yaptığı çağrıya rağmen tedavi için Gazze dışına çıkarılamayan Ebu Yusuf, yaşamını yitirdi.

Ebu Yusuf'un ölümü, İsrail'in engeline takılarak tedaviye ulaşamadığı için hayatını kaybeden Gazzeli hastaların yaşadığı dramı bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in uyguladığı abluka ve Refah Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirilen sınırlı tıbbi tahliyeler nedeniyle 22 binden fazla hastanın ileri tedavi için yurt dışına çıkmayı beklediğini belirtiyor.

Yetkililere göre, Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğu günlerde yalnızca 30 civarında hastaya geçiş izni veriliyor. Bu sayının ihtiyacın çok altında kaldığına dikkati çeken sağlık yetkilileri, bugüne kadar yaklaşık 1500 hastanın tedaviye ulaşamadan yaşamını yitirdiğini, özellikle kanser ve böbrek hastaları arasında her gün yeni can kayıpları yaşandığını ifade ediyor.

İsrail'in saldırılarıyla sağlık altyapısının büyük ölçüde çöktüğü, abluka ve geçiş kısıtlamaları nedeniyle tıbbi tahliyelerin son derece sınırlı kaldığı Gazze'de, ileri tedaviye ihtiyaç duyan binlerce hasta ve yaralı, Refah Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkabilmek için yaşamla ölüm arasında bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Tedavi Bekleyen Hasta Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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