Gazze'de Temel Hizmetler Durma Noktasında - Son Dakika
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Gazze'de Temel Hizmetler Durma Noktasında

15.06.2025 14:32
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Han Yunus, Nuseyrat ve Zuveyda belediyeleri, yakıt sıkıntısı nedeniyle acil hizmetleri durdurdu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimdeki Nuseyrat ve Zuveyda belediyeleri, yakıt sıkıntısı ve İsrail ablukası nedeniyle hizmetlerinin zorunlu olarak durdurduğunu bildirdi.

Han Yunus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentteki duruma ilişkin bilgi verildi.

Su ve kanalizasyon tesislerinin, pompalama sisteminin yanı sıra hizmet mekanizmalarının çalışması için gerekli yakıt tedarikinin durduğu; bu nedenle sağlık ve çevre felaketi yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

Su ve sanitasyon başta olmak üzere bugünden itibaren temel hizmetlerin tamamen durduğu ifade edildi.

İstasyonların durması sonucu oluşacak çevre ve sağlık felaketlerinin yayılacağı; kanalizasyonların sokaklara akacağı, daha fazla hastalık ve salgının yayılacağı uyarısında bulunuldu.

Su kuyuları ve tahliye tesislerinin işletilememesi nedeniyle 900 bin kişi en temel hakkı olan içmek için temiz ve kullanılabilir sudan mahrum kalacağı bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine, "Gazze Şeridi'nde hayatın tüm alanlarını çalışmaz hale getiren İsrail saldırılarını sonlandırmak için acil müdahalede bulunulması" çağrısı yapıldı.

Nuseyrat ile Zuveyda belediyeleri de yaptığı açıklamalarda, yakıt sıkıntısı nedeniyle yarın sabah saatlerinden itibaren tüm temel hizmetlerin askıya alınacağını duyurdu.

Söz konusu hizmetlerin, su kuyuları, kanalizasyon arıtma tesisleri ve katı atık toplama ve taşıma mekanizmalarını kapsadığı aktarıldı.

Temel hizmetlerde yaşanacak aksaklığın, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yüz binlerce Filistinlinin hayatını tehdit edecek bir çevre ve sağlık felaketi tehlikesi oluşturduğuna dikkati çekildi.

Atıkların çevrede birikmesi, su pompalama ve kanalizasyon arıtma tesislerinin çalışmasının kesintiye uğraması nedeniyle sağlık sorunlarının oluşacağı; salgın hastalıkların yayılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası toplum ve insan hakları örgütleri, "Gerçekleşmek üzere olan bu felaket konusunda sorumluluklarını üstlenmeleri; belediyelere yakıt ve yaşamsal yardımların tedariki için İsrail'e derhal baskı yapmaları" çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki belediyeler, geçen hafta yaptığı ortak açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatmaya devam etmesi sonucu oluşan yakıt krizi nedeniyle hizmetlerinin tamamının duracağı uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermemesi krizi derinleştirdi

İsrail, 2 Mart itibariyle Gazze Şeridi'ne türü ne olursa olsun insani yardım girişine izin vermeyerek krizin derinleşmesine neden oldu.

İsrail, yoğun uluslararası baskı nedeniyle 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne uyguladığı katı insani yardım ambargosunu gevşetmek zorunda kalmış, yardımların 19 Mayıs Pazartesi itibariyle ulaşmaya başlayacağını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ve uyguladığı abluka nedeniyle insanlık krizinin yaşandığı, günlük 500 tır yardım malzemesi ve 50 tır yakıta ihtiyaç duyulan Gazze Şeridi'nde, 3 günde sadece 87 tır insani yardım malzemesi dağıtıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 55 bin 297 Filistinli hayatını kaybetti, 128 bin 426 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Temel Hizmetler Durma Noktasında - Son Dakika

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