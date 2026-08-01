Gazze'de Temmuz'da 152 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Temmuz'da 152 Filistinli Hayatını Kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırılarında, temmuz ayında 152 Filistinli yaşamını yitirdi. En yüksek can kaybı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında temmuz ayında 152 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunun yılbaşından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan son veriler, Gazze Şeridi'nde geçen ay can kayıplarında ciddi düzeyde artış yaşandığını ortaya koydu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çeşitli kentlere yönelik saldırılarında toplam 152 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, bu rakam yılbaşından bu yana aylık bazda ulaşılan en yüksek can kaybı oldu. Hayatını kaybedenler arasında 21 çocuk, 14 kadın ve 4 yaşlı bulunuyor.

Bunun sivillerin hedef alınmasının boyutunu da gözler önüne serdiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Temmuz'da 152 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Cezayir’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
CHP’yi karıştıran Gürsel Tekin iddiası Açıklama geldi CHP'yi karıştıran Gürsel Tekin iddiası! Açıklama geldi
Evlenecekleri konuşuluyordu Somer Şef’ten kafa karıştıran hamleler Evlenecekleri konuşuluyordu! Somer Şef’ten kafa karıştıran hamleler
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı 839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar

18:06
Aylar sonra geri dönebilir En-Nesyri’ye Süper Lig’den sürpriz talip
Aylar sonra geri dönebilir! En-Nesyri'ye Süper Lig'den sürpriz talip
17:45
Kuşadası’ndaki rüşvet çarkında şok ifade: CHP’li Bülent Tezcan’ın teklifini itiraf etti
Kuşadası’ndaki rüşvet çarkında şok ifade: CHP'li Bülent Tezcan'ın teklifini itiraf etti
17:36
Mersin Belediye Başkanı Seçer’in kardeşinden Özgür Özel’in “Kasası“na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
Mersin Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası"na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 18:27:47. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Temmuz'da 152 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.