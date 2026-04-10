Gazze'de Tıbbi Kriz Devam Ediyor

10.04.2026 10:26
MAP, ateşkese rağmen Gazze'deki sağlık ve ilaç durumunun kötüleştiğini bildirdi. Sadece sözde ateşkes.

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP), Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen tıbbi krizin derinleştiğini belirterek, sürecin "sadece sözde ateşkes" olduğunu bildirdi.

MAP'ın internet sitesinde yayımlanan raporda, İsrail'in hayati öneme sahip tıbbi ve insani yardımları engellemeye devam ettiği, "Gazze'deki temel ilaçların yarısından fazlasının tükendiği" belirtildi.

Raporda, ateşkese rağmen sağlık durumunun iyileşmediğine dikkat çekilerek, hayati öneme sahip ilaçların yüzde 53'ünün stoklarda tamamen tükendiği, kanser ilaçlarının yüzde 64'üne, kemoterapi ilaçlarının ise yüzde 68'ine ulaşılamadığı aktarıldı.

Hastanelerdeki 90 jeneratörün yedek parça ve yakıt engeli nedeniyle devre dışı kaldığı kaydedilen raporda, "4 bini çocuk olmak üzere 18 bin 500'den fazla ağır hastanın acil tahliye beklediği" vurgulanarak, tahliyelerin İsrail tarafından kısıtlandığı ifade edildi.

"Dünya Gazze'den yüzünü çevirirken İsrail'in soykırımı sürüyor"

Gazze'deki hastanelerin yaklaşık yarısının "kısmen faaliyet gösterdiği" belirtilen raporda, "Gazze'de tamamen faaliyet gösteren bir hastane yok." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, MAP'ın Gazze Direktörü Fikr Shalltoot'un "Gazze'nin sağlık sistemi, iki yıllık sistematik yıkımın ardından toparlanabilmesi için gereken her türlü gerçek imkandan mahrum bırakılıyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Shalltoot, şöyle devam etti:

"Dünya Gazze'den yüzünü çevirirken İsrail'in soykırımı sürüyor. Tıbbi ve insani yardımların acilen girişini, tüm kapıların yeniden açılmasını ve uluslararası hukuk ihlalleri için hesap sorulmasını talep ediyoruz. Bu, sadece sözde ateşkestir."

Gazze'de hijyen ve ilaç sıkıntısı nedeniyle uyuz hastalığının Filistinlilerin hayatını etkilediği kaydedilen raporda, MAP Toplum Sağlığı Çalışanı Muhammed de "İki aylık bir bebeğin şiddetli uyuzdan muzdarip olduğunu gördüm, bu yürek parçalayıcıydı. İnsanların temel hakları olan ilaca ulaşamaması çok üzücü." ifadelerini kullandı.

Raporda, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında en az 120'si çocuk olmak üzere 730'dan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 binden fazla kişinin yaralandığı ve 4 sağlık çalışanının ise öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

