Gazze'de Tıbbi Malzeme Krizi - Son Dakika
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Gazze'de Tıbbi Malzeme Krizi

09.07.2026 15:41
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Ateşkese rağmen Gazze'deki laboratuvar malzemeleri %87 eksik, sağlık hizmetleri tehlikede.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıların gölgesinde, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, laboratuvar malzemelerinde yüzde 87, temel tıbbi sarf malzemelerinde ise yüzde 74'e ulaşan eksiklik nedeniyle laboratuvarlar ile kan bankalarının tamamen hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Bakanlığın Laboratuvarlar ve Kan Bankaları Birimi Müdürü Seher Ganim, yazılı açıklamasında, laboratuvar malzemelerindeki eksikliğin hastalar ile yaralılara sunulan laboratuvar ve tanı hizmetlerini ciddi şekilde aksattığını belirtti.

Ganim, laboratuvar malzemelerindeki eksikliğin yüzde 87'ye, laboratuvarlarda kullanılan temel sarf malzemelerindeki eksikliğin ise yüzde 74'e yükseldiğini belirtti.

Filistinli yetkili, kan gazı testlerinin tamamen durduğunu, tam kan sayımı (CBC) testlerinin ise birkaç gün içinde yapılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Ganim, farklı tıbbi birimlerde kullanılan biyokimya testlerinin de numune tüpleri ve temel sarf malzemelerindeki eksiklik, laboratuvar cihazlarındaki arızalar ile kan ünitelerinin incelenmesinde kullanılan malzemelerin yetersizliği nedeniyle durma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

İlgili taraflara laboratuvarlar ile kan bankalarının faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin acilen temin edilmesi çağrısında bulunan Ganim, mevcut eksikliğin giderilmemesi halinde laboratuvar hizmetlerinin tamamen durabileceğini bunun da Gazze'deki sağlık ve insani krizi daha da derinleştireceğini vurguladı.

Gazze'de sağlık sistemi, laboratuvar ve tıbbi malzeme yetersizliğinin giderek ağırlaşan etkileri altında hizmet vermeye çalışırken, sağlık kuruluşlarının hastalar ile yaralılara tanı ve tedavi hizmeti sunma kapasitesi her geçen gün daha da azalıyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ardından varılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgeye insani yardım ile ilaç ve tıbbi malzeme girişine yönelik kısıtlamalar ise devam ediyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Sağlık, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Tıbbi Malzeme Krizi - Son Dakika

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