Gazze'de Tıbbi Tahliye İhtiyacı Artıyor - Son Dakika
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Gazze'de Tıbbi Tahliye İhtiyacı Artıyor

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DSÖ, Gazze'de 13 bin 237 hastanın tahliye edildiğini, daha binlerce kişinin beklediğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 13 bin 237 hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştiğini ancak binlerce kişinin daha tıbbi tahliye beklediğini belirtti.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"DSÖ, geçen hafta Gazze Şeridi'nden Rafah Sınırı Kapısı ve Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden 19'u çocuk 106 hasta ile 132 refakatçinin tıbbi tahliyesini destekledi." bilgisini veren Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nden Ekim 2023'ten bu yana toplamda 6 bin 276'sı çocuk 13 bin 237 hasta ile 16 bin 406 refakatçinin tahliye edildiğini aktardı.

Ghebreyesus, binlerce kişinin daha tıbbi tahliye beklediğini vurgulayarak, tıbbi tahliyelerin acil bakıma ihtiyaç duyan insanlara hayatta kalma şansı verdiğinin altını çizdi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Hastaların zamanında tedavi edilmesini sağlamak için tıbbi tahliyeler birden fazla geçiş yolu üzerinden sürekli erişim gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Acil Durum, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Tıbbi Tahliye İhtiyacı Artıyor - Son Dakika

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