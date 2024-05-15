Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından sahra hastanesi açıldı - Son Dakika
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Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından sahra hastanesi açıldı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 60 yatak kapasiteli bir sahra hastanesi açtığını duyurdu. Hastane, Gazze'nin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verecek ve acil cerrahi bakım, anne ve çocuk sağlığı bakımı, yenidoğan bakımı ve pediatrik hizmetler sunacak. ICRC, tıbbi tesislerin korunması çağrısında bulunarak hiçbir hasta veya sağlık çalışanının zarar görmemesi gerektiğini vurguladı.

15.05.2024 12:37
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GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 60 yatak kapasiteli bir sahra hastanesi açtığını duyurdu.

Salı günü yapılan yazılı açıklamada, sahra hastanesinin Gazze'nin devasa büyüklükteki sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere Filistin Kızılay Derneği'nin çalışmalarını tamamlamayı ve desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, yaklaşık 30 sağlık çalışanından oluşacak hastane ekibi, acil cerrahi bakım, anne ve çocuk sağlığı bakımı, yenidoğan bakımı ve pediatrik hizmetler sunacak. Hastane ayrıca, toplu can kayıplarını yönetme, yaralıları değerlendirme ve öncelik belirleme kapasitesi sayesinde ayakta bakım hizmeti de verecek.

ICRC tarafından yerel ve uluslararası Kızılhaç dernekleriyle koordinasyon halinde işletilecek sahra hastanesi, günde yaklaşık 200 kişiye tıbbi bakım sağlayabilecek.

"Hiçbir hasta, hastane yatağında öldürülmemeli ve hiçbir doktor, hemşire yahut sağlık çalışanı da başkalarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetmemeli" ifadesini kullanan ICRC, uluslararası insani hukuk uyarınca tıbbi tesislerin korunması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Gazze'deki 39 hastaneden 23'ü hizmet dışı kalmış durumda.

Kaynak: Xinhua

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