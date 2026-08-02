Gazze'de Umut ve Direniş: 'Kararlılığın Renkleri' Sergisi

İsrail'in saldırıları ve gerçekleştirdiği yıkım nedeniyle sanat galerilerinin de kullanılamaz hale geldiği Gazze Şeridi'nde Filistinli sanatçılar, halkın yaşadığı acıları ve taşıdığı umudu "Kararlılığın Renkleri" adlı sergide tuvallere taşıdı. Sergi, Gazze kentindeki Yermük Stadyumu'nda kurulan çadırlarda ziyaretçilere açıldı.

Resimlerde, Filistin halkının yaşadığı açlık, zorunlu göç ve temel yaşam malzemelerine erişimde karşılaştığı zorlukların yanı sıra İsrail saldırılarının günlük yaşama etkileri; aşevlerindeki yemek kuyrukları, tüp ve yakıt krizi gibi sahnelerle tuvallere yansıtılıyor.

Eserlerde, tüm zorluklara rağmen direniş ve umut temaları da öne çıkıyor.

Umut ve tehlikeyi buluşturan tablo

Sergiye katılan 21 yaşındaki görsel sanatçı Merve Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her sanatçı, İsrail saldırıları sırasında yaşadığı deneyimleri ve tanık olduğu olayları ifade eden bir resimle sergiye katkıda bulundu." dedi.

Resimlerinden birini gösteren Salah, "Umut ve tehlikeyi aynı sahnede buluşturan bu eserimde, yardım uçaklarının uçtuğu sırada yerinden edilmiş ailelerin kaldığı kampta oynayan çocukları tasvir ettim." diye konuştu.

İsrail saldırılarının sanatçıları atölyelerinden ve üretim imkanlarından mahrum bıraktığını vurgulayan Salah, birçok eserinin saldırılarda yok olduğunu ya da kaybolduğunu dile getirdi.

Sanat galerileri yerine çadırlarda resim sergisi

Gazze'de sanat galerilerinin de İsrail saldırılarından nasibini aldığına işaret eden Salah, şunları söyledi:

"Eskiden eserlerimizi sergilemek için özel mekanlar seçerdik. Bugün ise resimlerimizi çadırlarda sergiliyoruz. Buna rağmen üretmeye devam ediyoruz çünkü sanat, kendimizi ifade etmenin ve kararlılığımızı göstermenin en güçlü araçlarından biri haline geldi."

Serginin amacı "Filistinlilerin yaşadığı gerçekliği" yansıtmak

Filistinli sanatçı Ahmed es-Sahhar ise serginin İsrail saldırılarının ortasında Gazze'de halkın yaşadığı acıları somutlaştırdığını söyledi.

Stadyum içinde kurulan çadırlarda açtıkları bu sergiyle Gazze'de ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veren yerinden edilmiş Filistinlilerin gerçekliğini yansıtmaya çalıştıklarını dile getiren Sahhar, eserlerde Gazze'deki günlük yaşamın tüm zorluklarının işlendiğini ifade etti.

Sahhar, resimlerde aşevleri önünde yiyecek bekleyen insanlar, mutfak tüpü ve yakıt sıkıntısı gibi Gazze'de günlük yaşamın parçası haline gelen sorunların işlendiğini belirtti.

İsrail saldırılarında kültür merkezleri ile sanat atölyelerinin de büyük ölçüde yıkıldığını kaydeden Sahhar, bu nedenle Filistinli sanatçıların eserlerini artık yerinden edilenlerin yaşadığı kamplardaki çadırlarda sergilemek zorunda kaldığını dile getirdi.

Savaşın tüm zorluklarına rağmen üretmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Sahhar, sanatın Filistin halkının yaşadığı acıları dünyaya duyurmanın en güçlü yollarından biri olduğunu ifade etti.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda sivil altyapının büyük bölümü tahrip olurken, evlerini kaybeden çok sayıda Filistinli halen derme çatma çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukası devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1222 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 53 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 349'a, yaralı sayısı da 174 bin 162'ye ulaştı.

Gazze'de enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı belirtiliyor.