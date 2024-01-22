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Gazze'de yaşayan Filistinliler hayvan yemlerini un yapmak için öğütüyor - Son Dakika
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Gazze'de yaşayan Filistinliler hayvan yemlerini un yapmak için öğütüyor

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladı. İsrail'in bölgeye yardımların girişine engel çıkarması ve saldırılar nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor. Gazze'nin kuzeyine neredeyse hiç insani yardım ulaştırılamadığı için bölgedeki Filistinliler gıda sıkıntısı çekiyor. Birleşmiş Milletler'e göre, Gazze'de 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Gazze\'de yaşayan Filistinliler hayvan yemlerini un yapmak için öğütüyor
22.01.2024 - 16:33,
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler, un bulamadıkları için ekmek yapmak amacıyla hayvan yemlerini öğütmeye başladı.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 3,5 ayı aşkın süredir İsrail saldırılarının hedefinde.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail bölgeye yardımların girişine de engel çıkarıyor.

Hem saldırılar hem de İsrail'in yardım girişlerine çıkardığı zorluk nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor.

Gazze'nin kuzeyine yardımlar ulaştırılamıyor

İsrail'in bölgeyi işgal etmesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyine neredeyse hiç insani yardım ulaştırılamadı. Bu nedenle bölgede kalan Filistinliler gıdaya ulaşmakta zorlanıyor.

Bölgedeki en büyük ihtiyaçsa şüphesiz un. Gazze'nin kuzeyinde yaşayan ve yaşam mücadelesi veren Filistinliler un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladı.

AA kameramanı Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na sığınan Filistinli çocukların un yapılması için hayvan yemini temizlediği anları görüntüledi.

Ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki pazarlarda un bulunamaması nedeniyle hayvan yemlerinin satıldığı görüldü.

Sosyal medyada yer alan bir görüntüde ise Gazze'nin kuzeyindeki bir değirmende halkın un elde etmek için hayvan yemlerini öğüttüğüne ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Gazzeliler kıtlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye açlıkla yüz yüze.

Açıklamada ayrıca, 939 bin kişinin ise acil durum seviyesi olarak bilinen 4. derece açlıkla karşı karşıya olduğuna işaret edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze'de yaşayan Filistinliler hayvan yemlerini un yapmak için öğütüyor - Son Dakika
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