Gazze'de UNRWA'nın 251 Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de UNRWA'nın 251 Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail saldırılarında Gazze'deki UNRWA çalışanlarının sayısı 251'e yükseldi, bölgedeki durum kritik.

05.12.2024 18:48
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 251 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanının öldüğü bildirildi.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gazze'de, kişi başına dünyada en fazla ampute edilen çocuğun bulunduğuna dikkati çekildi.

Bölgede yerinden edilen 945 bin Filistinlinin yaklaşan kış nedeniyle soğuk hava ve yağmur riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İsrail saldırıları nedeniyle büyük çoğunluğu hasar gören UNRWA'nın Gazze'deki 27 sağlık merkezinden sadece 7'sinin hizmet verdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 251 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de UNRWA'nın 251 Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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