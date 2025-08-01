Gazze'de Yardım Beklerken İhaletler Yaşanıyor

Yardım almak için gittiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunca öldürülen Filistinli adamın cansız bedeni Gazze'deki açlığı gözler önüne seriyor.

Filistinli gazeteci Saber Nuraldin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 51 yaşındaki Ahmed el Assi, binlerce Filistinliyle birlikte yardım bulmak için Gazze'nin kuzeyindeki sınır bölgesine yakın yere gitti.

Yardım tırlarının gelişini bekledikleri sırada Zikim geçiş noktasına yakın bölgede İsrail ordusu, Assi'nin de içinde yer aldığı kalabalığı hedef aldı.

İsrail askerlerinin saldırısında Assi'yle beraber en az 51 Filistinli öldürülürken çok sayıda kişi de yaralandı.

Ailesinin karnını doyurmak için ölümü göze alarak yardım bulmak amacıyla yola çıkan Assi'nin cansız bedeni Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildi.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Assi'nin cansız bedeni Gazze'deki açlığı gözler önüne seriyor.

Filistinli adamın oldukça zayıf olduğu ve kolları ile ellerindeki kemikleri net şekilde görebiliyor.

İsrail yönetimi her ne kadar Gazze'de açlık olmadığını iddia etse de Assi'nin bedeni bölgede yaşanan kıtlığın adeta kanıtı.

Gazze'de yardım almak için ölümü göze alan Filistinliler, hemen hemen her gün İsrail askerlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ordusunun yardıma ulaşmaya çalışan Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda en az 1330 kişi öldü, 8 bin 880'den fazlası da yaralandı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk, en az 154 kişi hayatını kaybetti.