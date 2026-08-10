Gazze'de Yeni Sahra Hastanesi Açıldı

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları ve uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle sağlık sisteminin ağır hasar gördüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 500 bin kişiye hizmet vermesi beklenen sahra hastanesini hizmete açtı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kuzey Sahra Hastanesi"nin açılışı, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın himayesinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki dernek merkezinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Video konferansla yapılan açılış törenine, Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, Filistin Kızılayı Başkanı Yunus el-Hatib ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Başbakan Mustafa, hastanenin açılmasının, Gazze'de yaşanan insani felakete ve sağlık sisteminin büyük bölümünün tahrip edilmesine rağmen Filistinlilerin "hayatta kalma ve yaşamı sürdürme iradesini" gösterdiğini belirtti.

Hastanenin Gazze'de artan sağlık ihtiyaçlarına yönelik "ulusal bir müdahale" niteliğinde olduğunu ifade eden Mustafa, hükümetin Filistin Kızılayı ve ortaklarına sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Mustafa, uluslararası topluma da Gazze'deki Filistinlilere karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunarak, hastaların ve yaralıların tedavi edilmesinin uluslararası hukukun güvence altına aldığı insani bir görev olduğunu söyledi.

Filistin Kızılayının Gazze'deki 6. sahra hastanesi

Filistin Kızılayı Başkanı Yunus el-Hatib de hastanenin, dernek çalışanları ve ortaklarının çabalarıyla gerçekleştirilen "ulusal bir başarı" olduğunu ifade etti.

Hatib, Filistin Kızılayının Gazze'deki sağlık hizmetlerini güçlendirme planı kapsamında açılan hastanenin, sağlık tesislerindeki ciddi yetersizliğin giderilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Hastanenin kurulması ve donatılması sırasında tıbbi ekipmanların Gazze'ye girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle çeşitli zorluklarla karşılaşıldığını aktaran Hatib, buna rağmen yerel imkan ve deneyimlerden yararlanılarak hastanenin hazır hale getirildiğini kaydetti.

Filistin Kızılayı Başkanı Hatib, derneğin Gazze'ye ulaştırılmak üzere depolarında büyük miktarda ilaç, tıbbi malzeme ve insani yardım malzemesi bulundurduğunu, tedarikçilerin depolarında da gönderilmeye hazır malzemelerin bulunduğunu aktardı.

Ambulansların Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesi halinde bölgeye gönderilmek üzere 57 ambulansın hazır olduğunu, bunlardan 35'inin Mısır tarafında, 22'sinin ise Batı Şeria'da bulunduğunu ifade eden Hatib, Filistin Kızılayının kuruluşundan bu yana 230'dan fazla çalışanını kaybettiğini, buna rağmen ekiplerin insani görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Filistin Kızılayının Gazze Şeridi'ndeki İcra Direktörü Haydar el-Kudra da hastanenin, derneğin Gazze'nin farklı bölgelerinde sahra hastaneleri kurmayı öngören stratejik planının parçası olduğunu belirtti.

Kudra, "Kuzey Sahra Hastanesi"nin Filistin Kızılayının Gazze Şeridi'nde açtığı 6. sahra hastanesi olduğunu ve yaklaşık 500 bin kişiye hizmet vermesinin beklendiğini kaydetti.

Hastanede acil servis, cerrahi, dahiliye, kadın doğum, çocuk hastalıkları ve yenidoğan hizmetlerinin yanı sıra ameliyathane, radyoloji, laboratuvar ve eczanenin bulunduğunu belirten Kudra, hastanede ayrıca birinci basamak sağlık hizmetleri kliniği ile kuzey bölgesinin merkezi ambulans hizmetinin de yer aldığını aktardı.

Hastanenin açılışı, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların sağlık altyapısında yol açtığı ağır tahribatın ve ilaç, tıbbi malzeme ile sağlık personeli eksikliğinin devam ettiği bir dönemde gerçekleştirildi.

İsrail'in saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar Gazze Şeridi'ndeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının yıkılmasına yol açarken, hastaneler ve diğer sağlık tesisleri de büyük ölçüde zarar gördü.