Gazze'de Yangın: 16 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
Gazze'de Yangın: 16 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

11.02.2026 19:28
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarda çıkan yangında 16 yaşında bir kız hayatını kaybetti, annesi ve iki kardeşi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Deyr el-Belah'ta yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampta bulunan bir çadırda çıkan yangında 16 yaşındaki Şehd Mahmud el-Medhun yaşamını yitirdi.

Yangında 43 yaşındaki anne Enam el-Medhun ile 2 yaşındaki çocuğu Adem ve 1 yaşındaki Sidra yaralandı. Yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıkları, yangının annenin çocuklarına yemek hazırladığı sırada çıktığını ve kısa sürede yayıldığını aktardı.

Yangının diğer çadıra da sıçradığı ve iki çadırın da tamamen yandığını kaydedildi.

İsrail'in geniş çaplı yıkıma yol açan saldırılarıyla sivil yerleşim yerlerinin yok edildiği Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce Filistinli güvenli barınma imkanlarından yoksun şekilde çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde kalıyor.

Gazze'de elektrik kesintileri ve yakıt kıtlığı sebebiyle ısınma ve yemek pişirme gibi ihtiyaçlar için kullanılan yöntemler, çadırların temel güvenlik standartlarından yoksun olması nedeniyle Filistinlilerin hayatını tehlikeye atıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

