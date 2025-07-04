Gazze'de Yerinden Edilenlerin Sayısı 714 Bini Geçti - Son Dakika
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Gazze'de Yerinden Edilenlerin Sayısı 714 Bini Geçti

04.07.2025 20:02
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UNRWA, Gazze'de ateşkesin sona ermesinden bu yana 714 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 18 Mart'ta ateşkesin çökmesinden bu yana Gazze Şeridi'nde 714 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

UNRWA'nın internet sitesinde yayımlanan raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani durumun yanı sıra İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırıları nedeniyle yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgiler yer aldı.

Raporda, Gazze'de ateşkesin 18 Mart 2025'te çökmesinden bu yana, İsrail'in askeri faaliyetlerinin önemli ölçüde arttığı ve bu faaliyetlerin on binlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına, sivil altyapının daha fazla hasar görmesine, yıkılmasına ve yeni zorla yerinden etme dalgalarına yol açtığı kaydedildi.

UNRWA'nın raporunda, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, Gazze'deki Filistinlilerin "giderek küçülen alanlarda sıkışıp kaldığı, Gazze Şeridi'nin yüzde 85'inin artık İsrail askeri bölgesi içinde ve tahliye emirlerine veya her ikisine tabi oldukları ifade edildi.

Raporda, Birleşmiş Milletler'in, ateşkesin sona ermesinden bu yana Gazze Şeridi'nde 714 binden fazla kişinin yeniden yerinden edildiğini tahmin ettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 268 Filistinli hayatını kaybetti, 135 bin 625 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 710 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 584 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 714'e, yaralıların sayısı da 4 bin 837'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Yerinden Edilenlerin Sayısı 714 Bini Geçti - Son Dakika

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