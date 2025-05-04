Gazze\'de Yetersiz Beslenme Nedeniyle Ölüm Sayısı Artıyor

GAZZE 4 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarından bu yana, çoğu çocuk olmak üzere en az 57 Filistinli yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams cumartesi günü yaptığı açıklamada, "İsrail ablukasının devam ettiği ve sağlık sektörünün neredeyse çökmek üzere olduğu bir ortamda yetersiz beslenmeye bağlı ölümlerin sayısı artmaya devam ediyor" dedi.