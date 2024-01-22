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Gazze'de yiyecek ve su sıkıntısı: Ebegümeci sofraların baş tacı oldu - Son Dakika
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Gazze'de yiyecek ve su sıkıntısı: Ebegümeci sofraların baş tacı oldu

İsrail'in saldırıları sonucu yiyecek ve su bulmakta zorlanan Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Ebu Ahmed Saliha, ailesini doyurabilmek için topladığı otları kullanıyor. Yiyecek kıtlığı nedeniyle ebegümeci yemeği sofraların vazgeçilmezlerinden biri haline gelirken, aileler temel ihtiyaç maddelerini bulmakta zorlanıyor. Saliha, savaş öncesinde 2 dolara satılan unun şu anda 15 dolara satıldığını belirtirken, bazen buğdayları taşla ezerek un yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Aileler, gıda sıkıntısı nedeniyle bazen günlerce aç kalabiliyor ve bir litre suyu 6 kişi 2 günde içmek zorunda kalıyor.

Gazze\'de yiyecek ve su sıkıntısı: Ebegümeci sofraların baş tacı oldu
22.01.2024 - 12:41,
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Ebu Ahmed Saliha, topladığı otlarla ailesini doyurmaya çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana havadan bombaladığı, karadan da pek çok noktasında ilerleyerek güneyle bağlantısını kestiği ve yardım girişlerine engel olduğu kuzeyde halk, yiyecek yemek ve içecek su bulmakta zorluk yaşıyor.

Saliha ve ailesi, yiyecek yemek bulmakta zorlanan Filistinlilere sadece bir örnek. AA ekibi, Saliha'nın ot toplamaktan başlayıp ateş yakıp ekmek ve yemek pişirmesine kadar olan süreci takip etti.

Ebegümeçlerini toplarken AA muhabirine açıklamada bulunan Saliha, yemeğin hazırlanma aşamasında yapılması gereken işlerin aile fertleri arasında bölüştürüldüğünü, zira tek kişinin aradığını hemen bulmasının kolay olmadığını söyledi.

Yapacağı yemek için ebegümeçlerini toplayan Saliha, un satın almak için savaş öncesinde çok canlı bir çarşı olan ancak saldırılarda büyük zarar gören Cibaliya Mülteci Kampı Çarşısı'na gitti. Ancak kuzeyde çok az bulunan bu tür temel ihtiyaç maddeleri çok yüksek fiyatlara satıldığı için eli boş döndü.

Saliha, "Kötünün de kötüsü bir durumdayız. Hayatı idame ettirmek için gerekli un, su, şeker ve konserve gibi en temel maddeleri bile bulamıyoruz; bulsak da bunlar astronomik rakamlara satılıyor." diye konuştu.

Yiyecek kıt olunca ebegümeci sofraların baş tacı oldu

Filistinlilerin nadiren pişirdiği ebegümeci yemeği, yiyeceğin kıt olduğu kuzey bölgelerinde sofraların vazgeçilmez yemeklerinden biri haline geldi.

Eve gelip yemeği hazırlamaya koyulan Saliha'nın gaz olmadığı için öncelikle ateş yakması gerekti. Saliha, topladıkları odunlarla ateşi yakarken, "Biz Filistinlilere hiçbir şey diz çöktüremez. Olmayandan olanı çıkarırız." diyerek sahip oldukları yaşama iradesiyle tüm zorlukların üstesinden geldiklerini gösterdi.

Saliha, yemeği pişirmekle meşgulken, aile fertlerinden biri, 3 kilogramlık bir poşet un getirdi. Çarşıda bulamadığı una evde kavuştuğu için çok mutlu olan Saliha, unu 4 aile arasında paylaştıracaklarını, ancak un bulduğu için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

"3 kilogramlık bir un poşetinin savaştan önce 2 dolara, bugünse 15 dolara satıldığına" işaret eden Saliha, un bulamadıklarında bazen buğdayları taşla ezerek un yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Ebegümecini pişirdikten sonra evdeki kadınların gelen unla açtıkları lavaşları pişirmeye koyulan Saliha, "Bu sade öğünü hazırlamak savaştan önce bir saatten az sürerken şimdi saatler süren uzun uğraşılar sonunda hazırlanıyor." dedi.

3 gün aç kaldıkları oluyor

Ebegümecini ve ekmeği pişirip ailesini sofranın başında toplamayı başaran Saliha, "Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresinde gıda sıkıntısı yaşandığı için bazen 3 gün boyunca ağzımıza tek lokma koymadığımız oluyor." dedi.

Su bulmakta da sıkıntı çektiklerini anlatan Saliha, "Bir litre suyu 6 kişi 2 günde içiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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