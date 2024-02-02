Gazze\'deki 2 Milyon Kişinin İnsani Durumu Kötüleşme Riskiyle Karşı Karşıya

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GAZZE, 2 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) Thomas White, Gazze'deki 2 milyondan fazla kişinin insani durumunun, 16 ülkenin ajansa mali desteği kesmesinden sonra kötüleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gazze'deki UNRWA operasyonlarında sorumlu olan White, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Han Yunus'taki bombalama ve çatışmalar yüzünden binlerce kişinin güneye kaçmak zorunda kalmasıyla zaten kalabalık olan Refah'ın 1,4 milyonun üzerindeki nüfusu daha da arttı" dedi.

White, "Bu kişilerin çoğu, geçici yerlerde, çadırlarda ya da açıkta hayatını sürdürüyor ve şimdi UNRWA'dan yiyecek ya da insani yardım alamamaktan korkuyor. Gazzelilerin bu krizi, UNRWA olmadan atlatabileceklerini tahayyül etmek zor" ifadelerini kullandı.

Tüm Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 2 milyon insanın hayatta kalabilmek için UNRWA'ya güvendiği vurgulayan White, ajansın kalabalık barınma merkezlerini, gıda yardımlarını ve ilk basamak sağlık hizmetlerini yönettiğini kaydetti. Yetkili, "Savaşın devam etmesi ve insani yardımın ciddi şekilde kısıtlı kalması yüzünden bu kişilerin insani durumu kötüleşiyor" diye ekledi.

White, ajansın Gazze Şeridi'nin kuzeyine erişim için İsrail ordusuyla koordinasyonu sürdürdüğünü, ancak genellikle erişime izin verilmediğini bildirdi.

White, "Konvoylarımızın en sonunda bölgeye girmesine izin verildiğinde insanlar kamyonlara koşarak yiyecek alıyor ve hemen yemeye başlıyor" dedi.

UNRWA, Gazze'de en büyük insani yardım kuruluşu. White, ajansın 13.000 çalışanından 3.000'i aşkın sürekli personelinin, insani operasyonların bel kemiğini oluşturduğu söyledi.