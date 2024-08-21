Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi için uluslararası koruma çağrısı - Son Dakika
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Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi için uluslararası koruma çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine yaklaştığını belirterek, hastane için uluslararası koruma çağrısında bulundu. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de birçok hastane ve sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı, sağlık personeli ve ambulanslar hedef alındı. Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinli ise İsrail'in kısıtlamaları ve insani yardım engelleriyle mücadele ediyor.

21.08.2024 17:48
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun kara saldırıları düzenlediği Gazze Şeridi'nde, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine yaklaştığını belirterek, hastane için "uluslararası koruma" çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgeye karadan saldıran İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine yaklaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Biz, sağlık bakanlığı olarak ilgili tüm uluslararası ve Birleşmiş Milletler kurumlarına başka seçeneğin kalmadığı bir dönemde, hastaneyi, sağlık personeli ve orada bulunan hastaları korumak için gerekeni yapmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, 320 gündür sürdürdüğü saldırıları ve düzenlediği baskınlarla Gazze Şeridi'nde, 34 hastane ve 80 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı, 162 sağlık kuruluşu ve 131 ambulansı hedef aldı.

Gazze Şeridi'nde 885 sağlık personeli İsrail ordusunun saldırılarında can verdi.

İsrail'in bölgeye yönelik kısıtlamaları, sınır kapılarını kontrol altına alması ve ilaç ile insani yardım girişini engellemesi sebebiyle Gazze'de zorla yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Filistinli zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

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