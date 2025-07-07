Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesinde jeneratör ve yakıt sıkıntısı hastaların hayatını tehdit ediyor

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi, bitmek üzere olan yakıtın bulunamamasının yanı sıra kurumun ana jeneratörün arızalandığını ve bakımı için gerekli yedek parçanın bulunamadığını duyurdu.

Hastaneden yapılan açıklamada, jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıtın "gelecek saatlerde" tükeneceği ve bu durumun hastanedeki yüzlerce hastanın hayatını tehdit ettiği bildirildi.

Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinin hizmet dışı kalmasının Gazze'nin orta kesimindeki yaklaşık 500 bin Filistinliyi sağlık hizmetinden mahrum bırakacağının altı çizildi.

Hastanenin ana jeneratörünün arızalandığı ve bakımı için gerekli yedek parçanın da bulunamadığı kaydedildi.

Uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarına seslenilen açıklamada, Aksa Şehitleri Hastanesinin hizmet dışı kalmaması için "acil müdahale" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 5 Temmuz'da jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıtın bulunamaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerinde hayat kurtarıcı bölümlerin faaliyetlerini durdurabileceği uyarısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar jeneratörlerin sağladığı elektrikle faaliyet gösteriyor.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail ordusu, okul, hastane, yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef almaya devam ederek Gazze Şeridi'nde insani felakete neden oluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 523 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 617 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 964 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 576 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 758'e, yaralıların sayısı da 5 bin 5'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.