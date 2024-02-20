Gazze'deki bebeklerin yarısı yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor - Son Dakika
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Gazze'deki bebeklerin yarısı yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor

Gazze\'deki bebeklerin yarısı yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'nin kuzeyindeki bebeklerin yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi. UNICEF'in raporuna göre, Gazze'nin kuzeyindeki çocukların yüzde 15,6'sı şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor ve bu durum hayati tehlikeye yol açabiliyor. Ayrıca, Gazze'deki çocukların yüzde 90'ında en az bir bulaşıcı hastalık tespit edildiği ve ishal vakalarının 2022'ye göre 23 kat arttığı belirtildi. UNICEF, Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze'ye acil insani yardım sağlanması çağrısında bulundu.

20.02.2024 00:35  Güncelleme: 00:49
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NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

UNICEF, Gazze'de Gıda Hassasiyeti ve Durum Analizi başlıklı raporun sonuçlarını paylaştı.

Ocak ayı verilerinin derlendiği raporda, durumun özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok ciddi olduğuna dikkat çekildi.

Gazze'nin kuzeyine haftalardır yardım ulaştırılamadığı ifade edilen raporda, sığınaklar ve sağlık tesislerinde yürütülen çalışmalarda 2 yaş altı çocukların 6'sından 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, bunun kuzeydeki çocukların yüzde 15,6'sına tekabül ettiği belirtilirken, bu oranın yüzde 3'ünün hayati tehlikeye neden olacak düzeyde aşırı zayıflığa maruz kaldığı ifade edildi.

Acilen tedavi edilmemesi halinde söz konusu çocukların tıbbi komplikasyonlarla ve ölme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapılan raporda, durumun giderek kötüleştiği vurgulandı.

Raporda, benzer incelemenin Gazze'nin Refah kentinde de gerçekleştirildiği aktarılarak "Refah'ta 2 yaş altı çocukların yüzde 5'i şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor." bilgisi paylaşıldı.

İnsani yardım erişiminin öneminin altı çizilen raporda, Refah'a yönelik yeni saldırıların engellenmesi gerektiği belirtildi.

Hastalık yayılıyor

Raporda, aynı zamanda, Gazze'de "aç, susuz ve zayıf düşen çocukların" hastalandığı bildirildi.

"Gazze'de 5 yaş altı çocukların yüzde 90'ının en az bir bulaşıcı hastalığı var." bilgisi paylaşılan raporda, 2022'ye göre ishal vakalarının 23 kat arttığı kaydedildi.

Raporda, UNICEF, Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütünün acilen Gazze'ye engelsiz ve sürdürülebilir insani yardım sağlanması çağrısı yaptığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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