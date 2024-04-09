Gazze'deki Büyük Ömeri Camisi Yıkıntıları Arasında İbadet Ediliyor

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yıkılan Büyük Ömeri Camisi'nin kalıntılarında ibadet eden Filistinliler, ramazanı hüzünle uğurlarken bayramı da buruk bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor.

Gazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömeri Camisi, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarında büyük oranda yıkılmasına rağmen, Gazze'deki Filistinliler caminin yıkıntıları arasında ibadet ediyor.

Gazze Ulu Camii adıyla da bilinen mekanda, halen cuma namazları ve ramazanda teravih namazları kılınıyor. Bölge sakinlerinin rağbet ettiği mekanlar arasında yer alan caminin yıkılmayan kısımlarında Filistinliler ramazanın son gününü Kur'an-ı Kerim okuyup ibadet ederek geçiriyor.

Yaklaşık 1400 yıllık olan ve Gazze'deki Memlüklü ve Osmanlı döneminin mimari özellikleriyle dikkati çeken Büyük Ömeri Camisi, Gazze'deki en eski, Filistin genelinde ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Akka'daki Ahmed Cezzar Paşa Camisi'nden sonra üçüncü büyük cami olma özelliğini taşıyor.

"35 yıldır bu camide namaz kılıyorum"

Filistinli Sami Şimali, AA muhabirine, Büyük Ömeri Camisi'ndeki yıkıma rağmen halen camide ibadete etmeye çalıştığını anlattı.

Büyük Ömeri Camisi'nin avlusunda yıkılan minarelere bakarak hüzünlenen Şimali, "35 yıldır bu camide düzenli olarak namaz kılıyorum. Büyük kısmı bombalanmasına ve yıkılmasına rağmen halen namaz kılmaya devam ediyorum." dedi.

Tarih ve kültür bakımından Büyük Ömeri Camisi'nin Gazze için önemini belirten Şimali, caminin dini ve arkeolojik açıdan da Filistin'in sembol yapılarından birisi olduğuna dikkati çekti.

Şimali, İsrail'in Filistin'in öne çıkan tarihi eserlerine ve özellikle dini mekanlara karşı işlediği suçlara karşı öfkesini dile getirerek, bu yapıların zarar görmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Filistinlilerin bu yıkımlara rağmen dini mekanlarına sahip çıktığını kaydeden Şimali, bu nedenle Filistinlilerin Büyük Ömeri Camisi'nde ibadete devam ettiğini söyledi.

"Yüz yıl önce İngilizler ve Yahudiler tarafından yıkılmıştı"

Seyahat rehberi Mahmud Heniyye ise Gazze'nin tarihi varlıklarından Büyük Ömeri Camisi'nin daha önce de yıkıma maruz kaldığını belirtti.

Heniyye, " Büyük Ömeri Camisi, yüz yıl önce de İngilizler ve Yahudiler tarafından yıkılmıştı. Bugün de aynı şekilde İsrail tarafından bombalanarak yıkıldı." şeklinde konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'de başlayan saldırıları öncesinde Gazze'nin dört bir tarafından Filistinlilerin Büyük Ömeri Camisi'ne geldiğini aktaran Heniyye, gelenlerin ibadet ederek tarihi mekanı ziyaret ettiğini anlattı.

Heniyye, Büyük Ömeri Camisi'nin İsrail saldırısıyla yıkılmadan önce aynı anda 5 bin kişinin namaz kılabileceği bir ibadethane olduğu bilgisini verdi.

İsrail'in Gazze'de büyük yıkıma neden olan saldırılarından ibadethaneler de nasibini aldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin 29 Mart'taki verilerine göre, Gazze'de 227 cami tamamen, 294'ü ise kısmen yıkıldı.