Gazze'deki Can Kaybı 72 Bin 268'e Ulaştı
Gazze'deki Can Kaybı 72 Bin 268'e Ulaştı

28.03.2026 11:30
Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de can kaybı artarak 72 bin 268'e yükseldi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 268'e ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 48 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 692 kişinin yaşamını yitirdiği, 1895 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 268'e, yaralı sayısının ise 171 bin 995'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

