Gazze'deki Can Kaybı 72 Bini Aştı
Gazze'deki Can Kaybı 72 Bini Aştı

03.03.2026 14:19
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 116 oldu.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 116'ya ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte enkazdan çıkarılan 18 Filistinlinin cenazesi ile 2 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 631 kişinin öldürüldüğü, 1700 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 753 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 116'ya, yaralı sayısının 171 bin 798'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Gazze'deki Can Kaybı 72 Bini Aştı
