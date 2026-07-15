Gazze'deki Can Kaybı 73 Bin 246'ya Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'deki Can Kaybı 73 Bin 246'ya Ulaştı

15.07.2026 12:45
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 73 bin 246'ya yükseldi; sağlık ekipleri yetersiz.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 246'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte hastanelere 13 yeni cenaze ile 18 yaralının ulaştırıldığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1123'e, yaralı sayısının 3 bin 616'ya ulaştığı, enkaz altından çıkarılan cenaze sayısının ise 800 olduğu kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 246'ya, yaralı sayısının ise 173 bin 727'ye yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de halen enkaz altında kalan çok sayıda cenazenin bulunduğu ancak sağlık ekiplerinin yetersizliği sebebiyle ulaşılamadığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Can Kaybı 73 Bin 246'ya Ulaştı - Son Dakika

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