Gazze'deki Can Kaybı 73 Bini Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'deki Can Kaybı 73 Bini Aştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Ekim ayından bu yana sürdürdüğü Gazze saldırılarında ölü sayısı 73,431'e ulaştı.

????? İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 431'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Açıklamaya göre, 1 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı, önceki saldırılarda yaralanan 2 kişi ise yaşam savaşını kaybetti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1296 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 296 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 431'e, yaralı sayısının da 174 bin 437'ye yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Gazze Şeridi, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Can Kaybı 73 Bini Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Humus’ta hurda çuvalındaki bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı Humus'ta hurda çuvalındaki bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı
İsrail ordusu ambulansları hedef aldı İsrail ordusu ambulansları hedef aldı
Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı başladı Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısı başladı
Tüm dünya yaptırımların açıklanmasını beklerken Trump’tan manidar paylaşım Tüm dünya yaptırımların açıklanmasını beklerken Trump'tan manidar paylaşım
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da mücadele edecek Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da mücadele edecek

12:31
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 13:02:18. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki Can Kaybı 73 Bini Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.