Gazze'deki Can Kayıpları 73 Bin 269'a Yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 269'a yükseldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'deki sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 19 kişinin naaşının ulaştırıldığı, bunlardan 16'sının yeni yaşamını yitirenler, birinin yaralanmasının ardından hayatını kaybeden kişi, ikisinin ise enkaz altından çıkarılan cenazeler olduğu belirtildi. Saldırılarda ayrıca 60 yaralının hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1144 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 703 kişinin yaralandığı, enkazdan ise 802 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 269'a, yaralı sayısının ise 173 bin 811'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında ve yollarda halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersiz imkanlar nedeniyle bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.