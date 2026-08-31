Gazze'deki Can Kayıpları 73 Bin 456'ya Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'deki Can Kayıpları 73 Bin 456'ya Ulaştı

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İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 456 oldu.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 456'ya çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarla 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1320 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 385 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 815 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 456'ya, yaralı sayısının 174 bin 496'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

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