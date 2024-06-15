Gazze'deki çatışmalarda sivil kayıplar artıyor, gıda yardımları ulaştırılamıyor

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Dünya Gıda Programı (WFP), orta ve güney kesimlerinde çatışmaların yoğunlaştığı Gazze'de sivil kayıpların yıkıcı olduğunu belirtti.

WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının devam etmesi nedeniyle ihtiyaç duyulan gıda yardımlarının Gazze'ye ulaştırılmasının neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi.

Skau, "Gazze'nin orta ve güney kesiminde çatışmaların şiddetlenmesiyle sivil kayıpları yıkıcı oluyor." ifadesini kullandı.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.