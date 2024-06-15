Gazze'deki çatışmalarda sivil kayıplar artıyor, gıda yardımları ulaştırılamıyor - Son Dakika
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Gazze'deki çatışmalarda sivil kayıplar artıyor, gıda yardımları ulaştırılamıyor

Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de orta ve güney kesimlerinde çatışmaların yoğunlaşmasıyla sivil kayıpların yıkıcı olduğunu belirtti. WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in saldırılarının devam etmesi nedeniyle gıda yardımlarının Gazze'ye ulaştırılmasının neredeyse imkansız olduğunu ifade etti. Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması, bölgedeki gıda sıkıntısını ve insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.

15.06.2024 01:59
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Dünya Gıda Programı (WFP), orta ve güney kesimlerinde çatışmaların yoğunlaştığı Gazze'de sivil kayıpların yıkıcı olduğunu belirtti.

WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının devam etmesi nedeniyle ihtiyaç duyulan gıda yardımlarının Gazze'ye ulaştırılmasının neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi.

Skau, "Gazze'nin orta ve güney kesiminde çatışmaların şiddetlenmesiyle sivil kayıpları yıkıcı oluyor." ifadesini kullandı.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki çatışmalarda sivil kayıplar artıyor, gıda yardımları ulaştırılamıyor - Son Dakika

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