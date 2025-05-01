Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısı

Gazze Sağlık Bakanlığı, yetersiz beslenme sorunuyla mücadele eden çocuklar için uluslararası destek talep etti.

01.05.2025 20:47
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, uluslararası sağlık ve insani yardım kuruluşlarına Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukları destekleme çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığından 23 ve 28 Nisan'da yapılan açıklamalarda şiddetli akut yetersiz beslenme örneği teşkil eden 5 yaşındaki Usame Rakab ile 5 aylık Sivar Aşur bebeğin durumunun paylaşılmasının ardından bugün de uluslararası kurumlara çağrıda bulunuldu.

?"Gazze'deki çocukları kurtarın, masumlar artık ölmesin" başlığıyla yayınlanan açıklamada, uluslararası sağlık ve insani yardım kuruluşları ile vicdan sahibi insanlara seslenildi.

"Gazzeli çocukların, sistematik öldürme, kasıtlı aç bırakma gibi insanlığın gördüğü en korkunç ihlallere maruz kaldığı, tedavi ve güvenlik hakkından mahrum bırakıldığı" vurgulanan açıklamada, 5 Mayıs'tan itibaren bir hafta boyunca küresel çapta düzenlenecek etkinliklerle Gazze'deki çocuklara destek verilmesi istendi.

Hastanelerin yıkılması ve ilaç girişinin engellenmesi nedeniyle hastalıkların yayıldığı, devam eden ablukanın insanların hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.

Açıklamada, sağlık kuruluşlarına Gazze'ye acil tıbbi ekip, ilaç, tıbbi malzeme gönderme ve hükümetler ile küresel sağlık örgütlerine ablukayı kırmak için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İnsani yardım kuruluşlarına acil yardım kampanyaları düzenleme, İsrail'in ihlallerini belgeleme ve çocuklara yönelik psikolojik destek programlarını destekleme, aktivistler ile vicdan sahiplerine ise protestolar düzenleme, sosyal medya üzerinden dayanışma içerikli paylaşımlarda bulunma çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığından 23 Nisan'da yapılan açıklamada, 5 yaşındaki Usame Rakab'ın, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre en şiddetli evre olan beşinci evre yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğuna vurgu yapılmıştı. Kudüs Haber Ağı'nın 25 Nisan'da X hesabından paylaşılan görüntülerde ise Usame'nin annesi Menal Rakab, oğlunun yetersiz beslenme nedeniyle 14 ila 16 kilogram olması gereken ağırlığının 9 kilograma kadar düştüğünü söylemişti.

Bakanlıktan 28 Nisan'da da 5 aylık Sivar Aşur'un görüntüleri paylaşılmıştı. Aşur bebeğin annesi, 5 aylık bebeğin sadece 4 kilogram olduğunu dile getirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA), 30 Nisan'da yapılan açıklamada ise İsrail'in ablukası ve sınır kapılarını kapatması nedeniyle Filistinli bebeklerin yüzde 92'sinin temel gıdalardan yoksun olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

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