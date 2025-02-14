Gazze'deki çocuklar İsrail saldırılarının bölgede bıraktığı yıkım ve enkaza rağmen eğlenmeye çalışıyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerine hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 17 binden fazla çocuğu hayattan koparırken binlerce Gazzeli çocuğu eğitim ve oyun gibi en temel haklarından mahrum bıraktı.

Gazze'deki çocuklar, İsrail saldırılarının bölgede bıraktığı yıkım ve enkaza rağmen sağlam kalabilen az sayıdaki parkta eğlenmeye çalışıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şehri'ne yönelik kara saldırılarında Tel el-Heva Mahallesini tamamen yok etmesinin ardından, çocuklar için güvenli alanlar ve oyun yerleri kalmadı.

Ancak yıkılan parklar bile hem oyun oynayıp rahatlamak hem de eski anılarını canlandırmak için sığındıkları bir yer haline geldi.

Seher el-Hur, yıkıma rağmen çocuk olarak eğlenmek istedikleri için kırık oyuncaklarla dolu parka geldiklerini dile getirdi.

-"Arkadaşlarımı özlüyorum"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başlamadan önce, arkadaşlarıyla derslerinden sonra parka gelip oyunlar oynadıklarını anlatan Hur, bir zamanlar kahkahalarla dolup taşan parkta, şimdi derin bir sessizliğin hakim olduğunu söyledi.

Hur, "Arkadaşlarımı özlüyorum. Bazıları şehit oldu, bazıları yaralandı, bazıları ise göç etmek zorunda kaldı. Bizim hikayemiz, Gazze'deki tüm Filistinlilerin hikayesiyle aynı." diye konuştu.

-"Dünyadaki diğer çocuklar gibi oynamaya geldik"

Küçük kardeşini salıncakta sallayan Leyyan el-Aşkar, "İşgal, çocukların eğlence hayatını mahvetti, oyunlarını yok etti. Eskiden çocukları oyun oynamaya götürürdük. Şimdi oyun alanları yok. Çocuklarla nereye gideceğimizi, onları nasıl eğlendireceğimizi bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail saldırılarının kendilerini okullardan ve çocukları da birçok şeyden mahrum bıraktığını söyleyen Eşkar, "Oyun alanları yıkılmış olsa da yıkımın büyüklüğüne rağmen tıpkı diğer çocuklar gibi yine de oynamaya, eğlenmeye geldik." dedi.

Her yerin enkaza döndüğünü belirten Eşkar, biraz olsun oynamak ve yeşil bir alan görmek için nisbeten daha elverişli olan bu parka geldiklerini söyledi.

Curi el-Gazali de "Neredeyse sağlam bir oyuncak kalmadı. İsrail her şeyi yıktı. Oynarken düşmekten veya zarar görmekten korkuyoruz, ama oynamaktan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Çocukluğunun bir parçası olan parkın, İsrail'in saldırılarıyla harabeye dönmesine çok üzüldüğünü söyleyen Gazali, "Buraya kardeşlerimle ve arkadaşlarımla oynamaya gelirdim. Ama şimdi her şey yıkıldı. Yine de pes etmeyeceğiz, gerekirse enkazın üstünde bile oynarız." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda altyapı, okullar ve hayati tüm alanlar büyük ölçüde yok edildi.

İsrail ordusu, okulların çoğunu hedef alarak çocukların eğitim hakkını da elinden aldı. Ayakta kalan birkaç okul ise bombardımandan kaçan binlerce insan için barınak haline geldi.