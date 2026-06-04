Gazze'deki Çocuklar: Savaşın Gölgelerindeki Masumiyet

Gazze Şeridi'ndeki yüz binlerce Filistinli çocuk, 4 Haziran "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü"nde de İsrail'in yol açtığı geniş çaplı yıkım ve benzeri görülmemiş insani krizin gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze Şeridi'nde yıkılan evlerin enkazları ve yerinden edilenlerin çadırları arasında zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden çocuklar, okullarından, oyun alanlarından ve normal hayatın tüm unsurlarından uzak şekilde günlerini geçiriyor.

Çocukların çoğu için öncelikler artık gıda, su ve hayatta kalmak için gerekli temel ihtiyaçlara erişim etrafında şekilleniyor. Gazze'deki çocuklar savaşın gölgesinde çocukluklarından ve hayallerinden mahrum bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor.

İsrail 21 bin çocuğu öldürdü

Filistin verilerine göre, çatışmanın başlangıcından bu yana 21 binden fazla çocuk öldürüldü; bunların yaklaşık 19 bini okul çağındaki çocuklar, 450'den fazlası bebekler, 1000'den fazlası bir yaşın altında ve 5 binden fazlası 5 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor.

Yaralı çocuk sayısı 44 bini aşmış durumda. Çocukların çoğu, sağlık sektörüne verilen büyük hasar nedeniyle gerekli tıbbi bakıma erişmekte zorluk çekiyor.

Veriler, 200'den fazla çocuğun açlık ve yetersiz beslenmeden veya çadırlardaki zorlu yaşam koşullarından dolayı hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.

İsrail saldırılarının bir diğer sonucu olarak, yaklaşık 58 bin Filistinli çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti.

Savaşın etkileri sadece insan kayıplarıyla sınırlı kalmadı; eğitim sürecini de etkiledi. Çok sayıda okul yıkıldı veya hasar gördü, dersler uzun süre aksadı, binlerce çocuk eğitimden mahrum kaldı.

Uzmanlar ve insan hakları örgütleri, çocukların bombalama, öldürme, yerinden edilme ve aile üyelerinin kaybı gibi durumlara maruz kalmaları nedeniyle uzun vadeli psikolojik sonuçlar konusunda uyarıda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, 1982'de 4 Haziran'ı, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinli ve Lübnanlı çocuklar için "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" ilan etmişti.