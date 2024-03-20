Gazze'deki çocuklar tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de rekor sayıda çocuğun tıbbi bakıma ihtiyacı bulunduğunu ve buradaki 36 hastaneden 12'sinin kısmi olarak hizmet verdiğini bildirdi.
Elder, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki en büyük sağlık kompleksi Nasır Hastanesini ziyaretine ilişkin, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Gazze'deki 36 hastaneden 12'sinin kısmı olarak hizmet verdiğini belirten Elder, "Nasır Hastanesi bunlardan birisi değil. Gazze'de rekor sayıda çocuğun tıbbi bakıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
Bir önceki ziyaretinde Nasır Hastanesinin binlerce insanın sığındığı bir alan olduğunu hatırlatan Elder, bombardıman nedeniyle büyük bir bölümü yıkılan hastanenin koridorlarında "ölüm sessizliği"nin hakim olduğunu kaydetti.
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Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, İsrail'in saldırılarının neden olduğu acıları ve zor şartları uçurtma uçurarak unutmaya çalışıyor. Eğitimlerini yarım bırakan, yetersiz beslenmek zorunda kalan çocuklar çatışmaların gölgesinde mutlu olmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ailesiyle birlikte ayrılan çocuklar, güneydeki kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırılarında binlerce çocuğun yaralandığını ve binlercesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde bariyer demirlerinin kesildiği ve söküldüğü fark edildi. Araştırma sonucunda, suç kaydı bulunan M.A. ve C.G. isimli şahıslar, yanlarında bulunan malzemelerle birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, ruhsatsız 20 av tüfeği ve 23 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum Sivil Toplum Platformu, Gazze ve Filistin için Ulu Camide Ümmet Sofrası adıyla sessiz bir iftar düzenledi. İftar öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve oruçlar açıldı. İftar menüsünde ekmek, zeytin, hurma ve su yer aldı. İftar sonrasında Filistin ve Gazze halkı için dualar edildi.
Bozkurt Belediyesi, Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurarak mahalle sakinleriyle birlikte iftar yaptı. Başkan Çelik, mahalle halkının memnuniyetini gördükten sonra görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.
Bursa-İzmir otoyolunda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda yapılan kesikler ve sökülen cıvatalar üzerine çalışma başlattı. 5 suç kaydı bulunan M.A. ve 6 suç kaydı bulunan C.G. yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta suç aletleri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirterek, yerel seçimler öncesi insan ve adalet odaklı bir politika geliştireceklerini vurguladı. Yapıcıoğlu, ayrıca sosyal belediyecilik politikalarıyla geçim sıkıntısı çeken insanlara yardım edeceklerini ve aileleri güçlendirmek istediklerini söyledi.
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