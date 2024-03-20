Gazze'deki çocuklar tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
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Gazze'deki çocuklar tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor

UNICEF Sözcüsü James Elder, Gazze'de rekor sayıda çocuğun tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu ve hastanelerin yetersiz hizmet verdiğini belirtti. İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de Nasır Hastanesi gibi önemli sağlık komplekslerinin de zarar gördüğü ifade edildi.

20.03.2024 17:18  Güncelleme: 17:21
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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de rekor sayıda çocuğun tıbbi bakıma ihtiyacı bulunduğunu ve buradaki 36 hastaneden 12'sinin kısmi olarak hizmet verdiğini bildirdi.

Elder, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki en büyük sağlık kompleksi Nasır Hastanesini ziyaretine ilişkin, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'deki 36 hastaneden 12'sinin kısmı olarak hizmet verdiğini belirten Elder, "Nasır Hastanesi bunlardan birisi değil. Gazze'de rekor sayıda çocuğun tıbbi bakıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Bir önceki ziyaretinde Nasır Hastanesinin binlerce insanın sığındığı bir alan olduğunu hatırlatan Elder, bombardıman nedeniyle büyük bir bölümü yıkılan hastanenin koridorlarında "ölüm sessizliği"nin hakim olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki çocuklar tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor - Son Dakika

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