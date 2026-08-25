Gazze'deki çocuklar, uçurtmalarıyla savaşı protesto etti - Son Dakika
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Gazze'deki çocuklar, uçurtmalarıyla savaşı protesto etti

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Filistinli çocuklar, uçurtmalarını denize atarak İsrail'in gerilimine karşı eylem düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli çocuklar, İsrail'e ait yerleşim birimlerinin yakınlarına bazı uçurtmaların düşmesinin ardından Tel Aviv'in gerilimi tırmandırma tehdidinde bulunmasını "uçurtmalarıyla" eylem düzenleyerek protesto etti.

Onlarca çocuğun katıldığı protestoda, Filistin bayrakları ile uçurtmalarını taşıyan çocuklar, "Savaşı durdurun" ve "Oynamak bizim hakkımız" yazılı dövizler açtı.

Eylem sırasında çocuklar, savaşın sona erdirilmesini, çocukların korunmasını ve korkudan ve saldırı tehdidinden uzak, güvenli bir ortamda oynama haklarının güvence altına alınmasını istedi.

Çocuklar ayrıca uluslararası çocuk kuruluşlarına, Barış Konseyi'ne ve ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak Gazze'deki savaşın sona erdirilmesini ve çocukların yaşam ve oyun haklarının korunmasını talep etti.

Evleri de oyuncakları da kalmadı

Eylemin organizatörlerinden Ummu Leyan ed-Daye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki çocukların evlerinin de oyuncaklarının da kalmadığını belirterek, savaş ve yıkım nedeniyle çocukların eğlence imkanlarından mahrum kaldığını söyledi.

Dünya kamuoyuna Gazze'deki çocukların yaşadığı acılara karşı duyarlı olması çağrısında bulunan Daye, "Gazze'deki çocuklara merhamet ve şefkat gözüyle bakın. Çektikleri acıları artık görmezden gelmeyin. Çocuklukları savaşlar arasında eridi, hayalleri yok oldu." ifadelerini kullandı.

Savaş ve yıkım nedeniyle eğlence imkanlarından mahrum bırakılan çocukların uçurtmaları "tek nefes alma alanı" olarak gördüklerini söyleyen Daye, "Bugün işgal güçlerinin kontrolündeki bölgelere bazı uçurtmaların düşmesine gösterdikleri tepkiyi protesto etmek için uçurtmalarımızı denize atmaya geldik." dedi.

"Bizim suçumuz ne?"

Gösteriye katılan çocuklardan Suheyb Cerbu ise uçurtmaların, zor şartlarda yerlerinden edilen çok sayıda çocuğun tutunduğu basit oyuncaklar olduğunu söyledi.

Gazze'deki çocukların yüksek sıcaklık altında, kemirgenlerin tehdidiyle çadırlarda yaşadığını belirten Cerbu, çocukların uçurtmayla eğlenme hakkından neden mahrum bırakıldığını sordu.

Cerbu, "Gerçekçi olmayan korkular nedeniyle en basit oyunlarımızdan mahrum bırakılıyoruz. Bizim suçumuz ne? Bunlar sadece uçurtma; içinde patlayıcı ya da bomba yok." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki çocuklar, uçurtmalarıyla savaşı protesto etti - Son Dakika

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