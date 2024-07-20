Gazze'deki Çocuklar Zor Koşullarla Karşı Karşıya - Son Dakika
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Gazze'deki Çocuklar Zor Koşullarla Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'ndeki çocukların cilt hastalıkları, sağlıksız bir çevre ve bitmek bilmeyen saldırılar gibi zor koşullarla karşı karşıya kaldığını belirtti. UNICEF, Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin paylaşım yaparak ateşkes çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası yaşanan saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı tahrip oldu.

20.07.2024 21:45
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'ndeki çocukların cilt hastalıkları, sağlıksız bir çevre ve bitmek bilmeyen saldırılar gibi zor koşullarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

UNICEF, X hesabından Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Gazze'deki çocuklar cilt hastalıkları, sağlıksız bir çevre ve bitmek bilmeyen saldırılar gibi zor koşullarla karşı karşıya. Artık ateşkese yapılması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 9198 Filistinli öldü, 89 bin 622 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 578 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Çocuklar Zor Koşullarla Karşı Karşıya - Son Dakika

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