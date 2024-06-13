Gazze'deki çocuklara hac ve umre eğitimi verildi - Son Dakika
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Gazze'deki çocuklara hac ve umre eğitimi verildi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta çocuklara hac ve umre eğitimi verildi. Filistinli bir grup gönüllü, Deyr el-Belah'taki bir barınma merkezinde, çocukları savaş ortamından çıkarabilmek ve aynı zamanda onlara hac menasikini öğretmek amacıyla etkinlik düzenledi. Çocuklar etkinlik kapsamında, temsili olarak, telbiye okuyarak Kabe maketinin etrafında tavaf yaptı. Etkinliği organize eden Muhammed el-Hudari, çocuklara haccın nasıl yapıldığını öğreterek onları mutlu etmeye çalıştıklarını belirtti. Etkinliğe katılan çocuklar ise savaşın etkilerinden dolayı hac ve umre ibadetlerini gerçekleştiremediklerini ve bu etkinlik sayesinde bu ritüelleri hatırladıklarını ifade etti.

13.06.2024 23:13
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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta çocuklara hac ve umre eğitimi verildi.

Filistinli bir grup gönüllü, Deyr el-Belah'taki bir barınma merkezinde, çocukları savaş ortamından çıkarabilmek ve aynı zamanda onlara hac menasikini öğretmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Çocuklar etkinlik kapsamında, temsili olarak, telbiye okuyarak (Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyk, la şerike leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk, la şerike lek) Kabe maketinin etrafında tavaf yaptı.

Etkinliği organize eden Muhammed el-Hudari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'nı kapatması, Gazze halkını bu sene hac ibadetinden mahrum bırakması ve savaşın devam etmesi nedeniyle bu etkinliği düzenledik. Çocuklara haccın nasıl yapıldığını öğreterek mümkün mertebe onları mutlu etmeye çalıştık." dedi.

Geçen yıllarda çocukların hac ve Kurban Bayramı ritüellerine katıldığını kaydeden Hudari, bu yıl savaş nedeniyle bunlardan mahrum kaldıkları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Hibe el-Ayidi ise savaşın bitip ablukanın kalkmasını ve Suudi Arabistan'a giderek hac ibadetini ifa etmeyi istediğini söyledi.

"Savaş, bizi çocukluğumuzdan, eğitim hakkımızdan, güven içinde yaşamak, yemek, içmek ve arkadaşlarımızla vakit geçirmekten mahrum etti." diyen Ayidi, söz konusu etkinlikle, hac ve umrenin nasıl yapıldığını öğrendiklerini ve bir nebze de olsa o ruhani atmosfere girdiklerini ifade etti.

Ayidi, "Biz çocuklar ne suç işledik ki İsrail'in savaş hedefleri olduk ve tüm haklarımızdan mahrum edildik. Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması nedeniyle hac ve umre için dışarı çıkmamız bile engellendi." diye konuştu.

Bir diğer kız çocuğu Lina Zahir ise etkinlik kapsamında, hac ibadetinin nasıl yapıldığını ve kurbanın nasıl kesildiğini hatırladıklarını ve eski günleri yad ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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