- Gazze'deki çocuklarda yetersiz beslenme iki katına çıktı
NEW YORK - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından yürütülen taramalar sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çocuklarda yetersiz beslemenin iki katına çıktığı belirlendi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ve bölgedeki ortaklarının Şubat ayında Gazze Şeridi'nde yürüttüğü tarama sonuçlarını yayınladı. UNICEF raporuna göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde akut yetersiz beslenme oranının yüzde 31 olduğu hatırlatılırken savaşın geniş etkileri ve yardımların ulaştırılmasında devam eden kısıtlamalar nedeniyle çocukların yetersiz beslenme oranının hızla arttığı ve yıkıcı boyutlara ulaştığı vurgulandı. Gazze'nin kuzeyindeki 2 yaş altındaki her 3 çocuktan 1'i akut yetersiz beslendiği aktarılan raporda, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde en az 23 çocuğun yetersiz beslenme ve susuzluk sonucu hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Barınaklardaki ve sağlık merkezlerindeki çocukların yüzde 4,5 nin yetersiz beslenmenin yaşamı en çok tehdit eden şekli olan, acil terapötik beslenme ve tedavi almadıkları takdirde çocukları ölüm riskiyle karşı karşıya bırakan şiddetli zayıflama ile mücadele ettiğini ortaya koydu.
Gazze'nin kuzeyinde 5 yaş altındaki çocuklar arasında akut yetersiz beslenme yaygınlığının yüzde 13'ten yüzde 25'e yükseldiğine dikkat çekildi.
Han Yunus'ta ilk kez tarama yapıldı
Han Yunus'da ilk kez yürütülen taramalarda 2 yaş altındaki çocukların yüzde 28'i akut yetersizlik ile mücadele ettiği, yüzde 10'undan fazlasında ciddi zayıflama olduğunun kaydedildi.
Yardımın en çok ulaştığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta dahi 2 yaş altındaki çocuklarda Ocak ayında yüzde 5 olan akut yetersiz beslenme oranı Şubat ayında ikiye katlanarak yüzde 10'a ulaştığı bildirilen raporda, şiddetli zayıflığın ise bir ay içerisinde 4 kat arttığı yüzde 1'den yüzde 4'e ulaştığı aktarıldı.
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