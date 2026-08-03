Gazze'deki Eğitim Çadırında Kurşunla Yaralanma

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 3 yıldır düzenli eğitimden uzak kalan Filistinli çocuklar, yeniden kalem tutmaya çalıştıkları eğitim çadırlarında da ölüm ve yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Gazze kentinin batısındaki Sevafir Okulu yerleşkesinde kurulan eğitim çadırında yaralanan 11 yaşındaki Halid el-Eşrem ile babası Şehade el-Eşrem, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Altıncı sınıf öğrencisi Halid, diğer öğrencilerle birlikte ders işlediği sırada dışarıdan gelen bir kurşunun kalem tuttuğu elini delerek bileğine saplanması sonucu yaralandı.

Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Halid'in bileğine saplanan kurşun çıkarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, kurşunun çocuğun elini deldikten sonra bileğine saplandığı ve ucunun bileğinin diğer tarafından çıktığı görüldü.

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı da olayın ardından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak eğitim kurumlarının hedef alınmasının çocukların yaşam ve eğitim hakkına yönelik ağır bir ihlal olduğuna dikkati çekti.

Halid'in ailesi, kurşunun Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesi yönünden açılan ateş sırasında eğitim çadırına ulaştığını düşünüyor.

Eğitime başladığı ilk gün yaralandı

Yaklaşık 3 yıldır gidebileceği bir okul bulamadığını anlatan Halid, bir arkadaşının kendilerine bölgede eğitim verilen bir çadır bulunduğunu haber vermesi üzerine kayıt yaptırmaya gittiklerini söyledi.

Halid, "Bir arkadaşımız geldi, 'Burada bir okul var, gidip kaydolalım.' dedi. Gidip kaydolduk. Bize, 'Yazıldınız, geçin oturun.' dediler." ifadelerini kullandı.

Sınıfa geçtikten sonra öğretmenin kendilerinden yazı yazmalarını istediğini belirten Halid, yaralandığı anı şöyle anlattı:

"Sınıfta oturduk, bize 'Yazın.' dediler. Yazmaya başladık. Derken bir şey geldi, elime çarptı. Taş sandım, elimin içi yanıyordu. Ne olduğunu anlamadım. Baktım, sınıftakilerin hepsi kaçışıyordu."

Eline baktığında her tarafın kan içinde olduğunu gördüğünü dile getiren Halid, "Oturduğum sıra delinmişti. Elime kurşun isabet etmişti." dedi.

Okul müdürünün gelerek kendisini dışarı çıkardığını anlatan Halid, ambulans çağrıldığını, sağlık ekiplerinin elini sardıktan sonra kendisini hastaneye götürdüğünü söyledi.

"Benim suçum neydi?"

Sadece eğitim almak amacıyla çadır okula gittiğini vurgulayan Halid, başına gelenlere anlam veremediğini belirtti.

Halid, "Elime kurşun gelmesinde benim ne günahım var? Sadece eğitim almak, ders çalışacağım bir çadır okul bulmak istediğim için elime kurşun geldi. Benim suçum neydi?" diye konuştu.

Gazze'de çocukların okulda, sokakta ya da kaldıkları çadırlarda kendilerini güvende hissedemediğini anlatan Halid, son günlerde çevrelerinde sürekli saldırılar yaşandığını söyledi.

Halid, "Son iki gündür çevremizde, sokakta, mahallede her yerde bombardıman var. Gazze'nin hiçbir yerinde emniyet yok. Bütün Gazze bombardıman altında." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 yıldır eğitimden uzak kaldığını dile getiren Halid, eğitim alabileceği bir yer bulduğu ilk gün yaralandığını belirterek, "Üç yıldır eğitimden mahrumum. Eğitim alacağım bir okul bulamadım. Tam eğitim alacak bir okul bulduğum gün elimden yaralandım." dedi.

Yaşadığı korkunun yarasından daha derin olduğunu belirten Halid, Gazze'de çocuk olmanın sürekli ölüm tehlikesi altında yaşamak anlamına geldiğini söyledi.

Halid, "Zaten çadırda yaşıyoruz, doğru düzgün bir okulumuz da yok. Eğitimimizi çadırlarda almaya çalışıyoruz. Bir çocuk eğitim çadırına giderken neden elinden vurulsun?" diye konuştu.

Gazze'nin yeniden güvenli hale gelmesini isteyen Halid, okulların çadırlardan çıkarak yeniden gerçek eğitim kurumlarına dönüşmesini, derslerine devam ederek okumayı ve yazmayı sürdürmek istediklerini dile getirdi.

"Ömrünün 3 yılı gitti, geriye ne kaldı?"

Halid'in babası Şehade el-Eşrem de İsrail saldırılarının çocuklarının yalnızca eğitimini değil, çocukluklarını da ellerinden aldığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır çocuklarını okula gönderebilmenin yollarını aradığını belirten Eşrem, okulların kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle açılan eğitim noktalarını ve çadırları araştırdıklarını anlattı.

Çocuklarının sürekli kendisinden okul bulmasını istediğini aktaran Eşrem, "Çocuklar her gün, 'Bize okul bul, eğitim alalım.' diyordu. Ben de arayıp buldum ama okulun ilk gününde bu durum yaşandı." dedi.

Eşrem, çocuklarının en verimli eğitim yıllarını saldırıların gölgesinde kaybettiğini vurgulayarak, "Çocuklar 11-12 yaşında. Ömrünün 3 yılı gitti, geriye ne kaldı? Bundan sonra nasıl eğitim alacaklar?" diye konuştu.

"Çocuklar üç yıl okul bekledi, buldukları yerde de kurşunlarla karşılaştılar"

Çocuklarını eğitime yeniden kavuşturmak için uzun süre güvenli bir yer aradıklarını dile getiren Eşrem, "Çocuklar üç yıl okul bekledi, buldukları yerde de kurşunlarla karşılaştılar." dedi.

Tek isteklerinin çocuklarının okuyup kendilerini geliştirmesi ve gelecekte bir meslek sahibi olması olduğunu belirten Eşrem, oğlunun yalnızca ders çalışmak için gittiği eğitim çadırında yaralandığını söyledi.

Eşrem, "11 yaşındaki bir çocuğun ne suçu var? Okula gidiyor, oturup öğrenim görecek ama kurşun yiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını vurgulayan Eşrem, sürekli silah ve patlama sesleri duyulduğunu, bu nedenle çocuklarını evden çıkarmaya dahi korktuklarını anlattı.

Kurşunun oğlunun başına ya da vücudunun başka bir yerine de isabet edebileceğine dikkati çeken Eşrem, olayın daha ağır sonuçlara yol açmamasının tek tesellileri olduğunu söyledi.

İsrail, Gazze'de yeni ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1250 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 110 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 375'e, yaralı sayısının ise 174 bin 220'ye yükseldiği kaydedildi.