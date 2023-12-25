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Gazze'deki esirlerin aileleri Netanyahu'nun konuşmasını protesto etti - Son Dakika
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Gazze'deki esirlerin aileleri Netanyahu'nun konuşmasını protesto etti

Gazze'deki esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun meclisteki konuşmasını keserek protesto etti. Netanyahu, esirlerin evlerine dönmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyerek Hamas ile yapılan esir takasında 100'den fazla esirin İsrail güçlerinin saldırıları sayesinde serbest bırakıldığını savundu. Esir yakınları ise Netanyahu'nun konuşmasını bastırarak, esirlerin derhal evlerine dönmesini istedi.

Gazze\'deki esirlerin aileleri Netanyahu\'nun konuşmasını protesto etti
25.12.2023 - 22:23,
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Gazze'deki esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun meclisteki konuşmasını keserek protesto etti.

Mecliste konuşma yapan Başbakan Netanyahu, Gazze'de "savaşın devam edeceğini", esirlerin evlerine dönmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Askeri baskı olmadan 100'den fazla rehinenin serbest kalmasını sağlayamazdık." ifadeleriyle Netanyahu, Hamas ile yapılan esir takasında 81 kişinin yanı sıra çeşitli anlaşmalarla 100'den fazla esirin İsrail güçlerinin saldırıları sayesinde serbest bırakıldığını savundu.

Netanyahu, Gazze'deki esirleri, "askeri baskı yoluyla kurtardıklarını, ancak bunun için zamana ihtiyaç duyduklarını" söylemesi üzerine, mecliste bulunan bir esir yakını "Zamanımız yok." diye bağırarak itiraz etti.

Bunun üzerine İsrailli esirlerin yakınları hep birlikte "ahşav" (şimdi) sloganlarıyla Netanyahu'nun konuşmasını bastırarak, esirlerin derhal evlerine dönmesini istedi.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail'e göre Gazze'de halen 129 İsrailli esir bulunuyor.

Tel Aviv yönetiminin, esir takası anlaşması kapsamında çatışmalara "insani ara verilmesini" istediği, Hamas'ın ise saldırıların tamamen sonlandırılacağı bir "ateşkes" anlaşmasında ısrar ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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