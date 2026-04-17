Gazze'deki Felaket Sürüyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan, Gazze'de hâlâ insani felaket yaşandığını ve yardımların ulaşmadığını vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Gazze'de ateşkes anlaşmasının üzerinden 6 ay geçtiğine işaret ederek, "Ancak Gazze'de hala bir felaket söz konusu. Ölümler devam ediyor. Akdeniz üzerinden gelen yardımlar hala ulaşmadı. İnsanlar çadırlarda, sular altında yaşam mücadelesi veriyor. Uluslararası kuruluşlardan gelen yardımlara bile erişilemiyor. Yani insanlar sadece molozlar arasında değil, aynı zamanda çöplerin üzerinde yaşamak zorunda kalıyor." dedi.

Ağabekyan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen "Filistin: Ateşkes'ten Kalıcı Siyasi Çözüme" başlıklı panelde konuştu.

"Gazze'de gerçekten ne zaman bir kurtarma çabası başlayacak, insani yardımlar ne zaman tam anlamıyla ulaşacak, sağlık, eğitim ve su gibi temel ihtiyaçlara yönelik yardımlar insanlara ne zaman eksiksiz bir şekilde erişecek? Bunları sormamız gerekiyor." diyen Ağabekyan, tüm bunların nasıl etkin hale getirilebileceğini sorguladı.

"Gazze Barış Kurulu'nun" uluslararası meşruiyetinin olması ve uluslararası hukukun bir parçası haline gelmesi gerektiğini dile getiren Ağabekyan, "Sonuç olarak biz bir anda ortaya çıkan bir soykırımla uyanmadık. Bu durum, uzun yıllar süren (İsrail) ihlallerin bir sonucu olarak karşımıza çıktı." dedi.

Şu anda bir barış anlaşması ya da en azından bir barış ihtimalinin söz konusu olduğunu ifade eden Ağabekyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak bunun mutlaka uluslararası hukuka entegre edilmesi gerekiyor. Ayrıca sorunun kök nedenlerinin istila olduğunun açıkça anlaşılması ve tanınması da şart. Aynı zamanda bu bölgedeki tüm unsurların, örneğin New York Bildirgesinin, daha önce alınmış ancak uygulanmamış kararların, Madrid Barış Görüşmeleri gibi süreçlerin bu barış kurulu çerçevesine entegre edilmesi gerekir. Aksi takdirde her şey Gazze'de tükenmeye devam edecektir.

Sorunu biliyoruz, sorunu görüyoruz. Oldukça net bir çerçeve ve belirgin parametreler var. Bu nedenle artık zamana bağlı, sınırları ve aşamaları belirlenmiş, her adımın belirli bir takvim içinde atıldığı bir sürece ihtiyaç duyuyoruz. Aksi takdirde bu durum böyle devam edecek."

Ağabekyan, "Filistin'in uluslararası hukuk içindeki hukuki statüsünün geri döndürülemez bir şekilde tanınması gerekmektedir." diyerek, Filistin'de işlenen suçların sorumlularının belirlenmesi ve bu suçların mutlaka bireylere atfedilerek hesap verebilirliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Barışın Filistin'in tamamı için geçerli olmasının şart olduğunun altını çizen Ağabekyan, "Yani yalnızca Kudüs'ün bir kısmında, Gazze'nin bir bölümünde ya da Batı Şeria'nın belirli bölgelerinde değil, bütün Filistin topraklarında uygulanacak kapsayıcı bir barış olmalıdır." diye konuştu.

Ağabekyan, Filistinlilerin özgürlüklerine kavuşmaları ve ekonomik olarak desteklenmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, aksi takdirde her şeyin başa döneceğine işaret etti.

Gazze'deki sivil idarenin işleyişini sağlamak için kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) doğrudan Gazze'den yönetilmesi ve uygulamaya geçirilmesi gerektiğini dile getiren Ağabekyan, Barış Kurulu'nun garantörlerinin mutlaka bir hesap verebilirlik mekanizmasını da yerleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Ağabekyan, Gazze planının birinci fazından ikinci fazına geçişte Gazze'nin gerçekten tam bir rahatlamaya ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve maalesef uluslararası topluluk ve hatta tüm dünyanın gözlerinin önünde iki yıl boyunca gerçekten çok canice soykırım yaşandı Gazze'de ve (uluslararası toplumun sessizliğinden) bundan utanç duyuyoruz. Bizim çilemiz on yıllar boyunca normalleştirilmiş, sanki normalmiş gibi gösterilmiştir ve bu döngünün artık son bulması gerekiyor."

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini belirten Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, İsrail işgalinin sonlandırılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Güncel, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Futbol dünyası yasta: Arsenal’ın efsane kalecisi Alex Manninger hayatını kaybetti Futbol dünyası yasta: Arsenal’ın efsane kalecisi Alex Manninger hayatını kaybetti
Maraş’taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 15:01:24. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.