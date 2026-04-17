Gazze'deki Felaket Sürüyor

Ağabekyan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen "Filistin: Ateşkes'ten Kalıcı Siyasi Çözüme" başlıklı panelde konuştu.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının üzerinden 6 ay geçtiğine işaret eden Bakan Ağabekyan, "Ancak Gazze'de hala bir felaket söz konusu. Ölümler devam ediyor. Akdeniz üzerinden gelen yardımlar hala ulaşmadı. İnsanlar çadırlarda, sular altında yaşam mücadelesi veriyor. Uluslararası kuruluşlardan gelen yardımlara bile erişilemiyor. Yani insanlar sadece molozlar arasında değil, aynı zamanda çöplerin üzerinde yaşamak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de gerçekten ne zaman bir kurtarma çabası başlayacak, insani yardımlar ne zaman tam anlamıyla ulaşacak, sağlık, eğitim ve su gibi temel ihtiyaçlara yönelik yardımlar insanlara ne zaman eksiksiz bir şekilde erişecek? Bunları sormamız gerekiyor." diyen Ağabekyan, tüm bunların nasıl etkin hale getirilebileceğini sorguladı.

"Gazze Barış Kurulu'nun" uluslararası meşruiyetinin olması ve uluslararası hukukun bir parçası haline gelmesi gerektiğini dile getiren Ağabekyan, "Sonuç olarak biz bir anda ortaya çıkan bir soykırımla uyanmadık. Bu durum, uzun yıllar süren (İsrail) ihlallerin bir sonucu olarak karşımıza çıktı." dedi.

Şu anda bir barış anlaşması ya da en azından bir barış ihtimalinin söz konusu olduğunu ifade eden Ağabekyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak bunun mutlaka uluslararası hukuka entegre edilmesi gerekiyor. Ayrıca sorunun kök nedenlerinin istila olduğunun açıkça anlaşılması ve tanınması da şart. Aynı zamanda bu bölgedeki tüm unsurların, örneğin New York Bildirgesinin, daha önce alınmış ancak uygulanmamış kararların, Madrid Barış Görüşmeleri gibi süreçlerin bu barış kurulu çerçevesine entegre edilmesi gerekir. Aksi takdirde her şey Gazze'de tükenmeye devam edecektir.

Sorunu biliyoruz, sorunu görüyoruz. Oldukça net bir çerçeve ve belirgin parametreler var. Bu nedenle artık zamana bağlı, sınırları ve aşamaları belirlenmiş, her adımın belirli bir takvim içinde atıldığı bir sürece ihtiyaç duyuyoruz. Aksi takdirde bu durum böyle devam edecek."

Ağabekyan, "Filistin'in uluslararası hukuk içindeki hukuki statüsünün geri döndürülemez bir şekilde tanınması gerekmektedir." diyerek, Filistin'de işlenen suçların sorumlularının belirlenmesi ve bu suçların mutlaka bireylere atfedilerek hesap verebilirliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Barışın Filistin'in tamamı için geçerli olmasının şart olduğunun altını çizen Ağabekyan, "Yani yalnızca Kudüs'ün bir kısmında, Gazze'nin bir bölümünde ya da Batı Şeria'nın belirli bölgelerinde değil, bütün Filistin topraklarında uygulanacak kapsayıcı bir barış olmalıdır." diye konuştu.

Ağabekyan, Filistinlilerin özgürlüklerine kavuşmaları ve ekonomik olarak desteklenmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, aksi takdirde her şeyin başa döneceğine işaret etti.

Gazze'deki sivil idarenin işleyişini sağlamak için kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) doğrudan Gazze'den yönetilmesi ve uygulamaya geçirilmesi gerektiğini dile getiren Ağabekyan, Barış Kurulu'nun garantörlerinin mutlaka bir hesap verebilirlik mekanizmasını da yerleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Ağabekyan, Gazze planının birinci fazından ikinci fazına geçişte Gazze'nin gerçekten tam bir rahatlamaya ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve maalesef uluslararası topluluk ve hatta tüm dünyanın gözlerinin önünde iki yıl boyunca gerçekten çok canice soykırım yaşandı Gazze'de ve (uluslararası toplumun sessizliğinden) bundan utanç duyuyoruz. Bizim çilemiz on yıllar boyunca normalleştirilmiş, sanki normalmiş gibi gösterilmiştir ve bu döngünün artık son bulması gerekiyor."

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini belirten Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, İsrail işgalinin sonlandırılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.