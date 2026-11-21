İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 9 artarak 74 bin 736'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 9 Filistinlinin cenazesinin getirildiği, 55 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1671'e, yaralananların sayısının 6 bin 62'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, aynı dönemde enkaz altından 851 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 736'ya, yaralı sayısının ise 176 bin 194'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 14 Kasım'dan bu yana kimlik bilgileri kesinleştirilen 12 kişinin daha toplam ölü sayısına eklendiği kaydedildi.

İsrail ordusu Gazze'de "Sarı Hat" yakınlarında yeni saldırı başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda yeni bir askeri saldırı başlatmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünden (COGAT) 18 Kasım'da yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde askeri operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek işgalini genişletirken, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

Filistin tarafı ise İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını, "Sarı Hat"ı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor.