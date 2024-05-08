Gazze\'deki Filistinliler, evlerinin enkazı üzerinde özgürlük şarkıları söylüyor

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İsrail'in 7 ayı aşkındır ağır saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, zor şartlara rağmen savaşa dikkat çekmek ve seslerini duyurabilmek için evlerinin enkazı üzerinde özgürlük şarkıları seslendiriyor.

İsrail'in yerle bir ettiği evlerinin enkazında mahallenin çocuklarıyla birlikte dolaşan Filistinli sanatçılar Abdulkerim el-Mudellel ve Muhammed Ebu Ayta, İsrail saldırılarının yol açtığı acıların dünyaya duyurulması, Filistin ve Gazze'nin özgürlüğü, yaşama umudu ve ayakta durabilmek için saldırılarda hayatını kaybedenlerin anısına şarkılar söylüyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden kaçarak güneyine sığınan Filistinli sanatçılar, cep telefonlarıyla çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Mudellel, "Filistinlilerin katledilişine tanıklık eden enkazların arasında şarkı söylemenin rahatsız edici" bir durum olduğunu ancak burada yaşananları bir şekilde dünyaya aktarmaları gerektiğini belirtti.

"İsrail'in toplu soykırım savaşına maruz kalan Gazze'nin durumunu ve Filistinlilerin sesini sanat ve şarkı yoluyla aktarabileceğimizi düşündük." diyen Mudellel, "Sesimiz susmayacak. Yaşam, özgürlük ve vatan sevgisi hakkında şarkı söylemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mudellel, "Umarım savaşlar durur, sesimiz dünyaya ulaşır ve herkes bizimle ve savaşa maruz kalan Gazze Şeridi halkıyla dayanışma içinde olur." şeklinde konuştu.

Ebu Ayta da "Biz de diğer Filistinliler gibi Gazze'nin kuzeyinden sürüldük ve 200 günden fazla süren savaşın ardından hayatta olduğumuzu dünyaya anlatmak için şarkı söylüyoruz. Şartlara, zorluklara, savaşa rağmen var olduğumuzu sesimizle ve şarkılarımızla dünyaya kanıtlamak istiyoruz." dedi.

Ebu Ayta, hayatta oldukları sürece şarkı söyleyerek mesajlarını dünyaya ileteceklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 267'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 612 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.