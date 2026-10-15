Gazze'deki Han Yunus'ta diyabetli çocuklar insülin ve ilaç için gösteri düzenledi - Son Dakika
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Gazze'deki Han Yunus'ta diyabetli çocuklar insülin ve ilaç için gösteri düzenledi

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Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Tıp Kompleksi'nde diyabetli çocuklar ve hastalar ilaç ve tedavi talebiyle gösteri düzenledi. Hasta yakınları, insülin ve malzeme eksikliği nedeniyle çocukların hayati risk taşıdığını, bazılarının süresi geçmiş insülin kullandığını belirtti.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde diyabet hastası çocuklar ve diğer hastaların katılımıyla ilaç ve gerekli tedavilerin temin edilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Tıp Kompleksi'nde gösteri düzenleyen hasta yakınları, tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle çocuklarının hayatının tehlikede olduğunu belirterek uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısında bulundu.

Tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasını ve tedaviye kesintisiz erişim sağlanmasını isteyen Filistinliler, ilaç eksikliğinin sağlıklarını olumsuz etkilemesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Göstericiler, özellikle kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulabilmesi için düzenli tıbbi takip ve insülin tedavisine ihtiyaç duyan çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

"Kızımın kan şekeri seviyesi bazen 500'e kadar çıkıyor"

Diyabet hastası Filistinli çocuk Gına ed-Deda'nın annesi Zeynep ed-Deda, AA'ya yaptığı açıklamada, kızının yaklaşık 4 yıl önce diyabete yakalandığını belirterek yaşadıkları zorlukları anlattı.

Kızının kan şekeri seviyesini sürekli takip ettiğini ve gerekli insülin dozlarını düzenli vermeye çalıştığını aktaran Deda, "Buna rağmen kızımın kan şekeri seviyesi bazen 500'e kadar çıkıyor." dedi.

Kızının günde 24'ten fazla doz insüline ihtiyaç duyduğunu belirten Filistinli anne, çocuğunun gözlerinde, bacaklarında ve karnında sağlık sorunları ortaya çıktığını, hareket etmekte, okula gitmekte ve yaşıtlarıyla oyun oynamakta giderek daha fazla zorlandığını söyledi.

Anne Deda, kızının glutensiz beslenmesini gerektiren başka bir hastalığı daha bulunduğunu belirterek, Gazze'deki ağır yaşam koşulları nedeniyle özel beslenme düzenine uygun gıdaları temin edemediğini dile getirdi.

Diyabet hastası kızının sağlık durumunun kötüleşmesinden endişe duyduğunu belirten Deda, uluslararası kuruluşlara, çocukların ihtiyaç duyduğu insülin ve ilaçların temin edilmesi ya da Gazze dışında tedavi görmelerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Filistinli anne, "Tedavinin sürekli olarak yetersiz kalması hasta çocukların sağlığını tehdit ediyor ve ailelerinin onların hayatlarına dair korkularını ikiye katlıyor." diye konuştu.

Son kullanma tarihi geçmiş insülin kullanılıyor

Henüz 3 yaşındayken diyabete yakalanan Filistinli Zeyd Ebu Semra'nın annesi de İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle oğlunun ihtiyaç duyduğu insülin, kan şekeri ölçüm çubukları ve enjeksiyon iğnelerini temin etmenin giderek zorlaştığını belirtti.

Tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle aynı iğneyi bir hafta boyunca tekrar tekrar kullanmak zorunda kaldıklarını aktaran Filistinli anne, bu durumun oğlunun ellerinde, karnında ve bacaklarında morluklara ve doku sertleşmelerine yol açtığını vurguladı.

Tedavi için gerekli ürünlerin fiyatlarının artması ve temininde yaşanan güçlükler nedeniyle zaman zaman son kullanma tarihi geçmiş insülin kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyen anne, diyabet hastası çocukların ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelere erişimin sağlanması için uluslararası sağlık kuruluşlarına acil müdahale çağrısında bulundu.

Hayatı tehdit eden komplikasyonlar

Nasır Tıp Kompleksi Çocuk Hastalıkları Bölüm Başkanı Dr. Ahmed el-Ferra ise Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin diyabet hastaları açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

"Diyabet hastası çocuklar ve yetişkinler, yaklaşık 3 yıldır insülin, insülin kalemleri, kan şekeri ölçüm çubukları, sensörler ve diğer tıbbi malzemelerin eksikliği yaşıyor." diyen Ferra, düzenli tedavinin hastalığın kontrol altında tutulması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çocukların tedavilerinin aksaması halinde göz retinası, sinirler ve uzuvları etkileyen komplikasyonların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunan Ferra, ilaçların kesilmesinin hastalığın kontrolünü zorlaştırdığını ve hastaların hayatını tehlikeye attığını ifade etti.

Nasır Tıp Kompleksine kan şekeri seviyelerindeki düzensizlik nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan hastaların başvurduğunu belirten Ferra, bunlar arasında hayati tehlike oluşturan "diyabetik ketoasidoz" vakalarının da bulunduğunu söyledi.

Doktor Ferra, bazı hastaların ise kan şekeri seviyelerindeki bozulma nedeniyle yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Bazı hastaların alternatif bulunamaması nedeniyle son kullanma tarihi geçmiş insülin kalemlerini kullanmak zorunda kaldığını aktaran Ferra, gerekli tıbbi malzemelerin Gazze'ye girişinin engellenmesine tepki gösterdi.

İnsülinin, bu ilaca bağımlı hastalar için ertelenebilecek veya vazgeçilebilecek bir ilaç olmadığına dikkati çeken Ferra, insülinin yaşamın devamı için günlük bir zorunluluk olduğunu, gerekli tıbbi malzemelerin düzenli şekilde temin edilmesini istedi.

Kaynak: AA
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