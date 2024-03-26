Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de tedavi için tahliye edilmesi gereken 8 bin hastanın bulunduğunu belirtti.
Jasarevic ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'deki hastanelerin saldırı altında olduğunu vurgulayan Jasarevic, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesine erişimlerinin olmadığını söyledi.
Jasarevic, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Emel Hastanesine yönelik yardım misyonlarının da engellendiğini belirtti.
Gazze'de sağlık çalışanlarının öldürüldüğünü ve birçok hastanenin kuşatma altında olduğunu belirten Jasarevic, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki sağlık merkezlerine yönelik 400'ün üzerinde saldırının kayıtlara geçtiğini ve 600'ün üzerinde kişinin bu saldırılarda öldüğünü ifade etti.
Jasarevic, "Gazze'de, tedavi için tahliye edilmesi gereken 8 bin hasta var. Maalesef Gazze'den şu ana kadar 2 bin hasta tahliye edildi. Gazze'de işini yapmak isteyen 20 bin sağlık çalışanı var ancak hastanelere ulaşamıyor. İşleyen bir sağlık sistemine sahip olmak istiyorsanız ihtiyacınız olan ilk şey güvenliktir." ifadelerini kullandı.
Laerke de İsrail'in, 21 Mart'tan bu yana BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'nin kuzeyine giden yardım tırlarını engellemesine değindi.
Gazze'nin kuzeyinde insanların kıtlık nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu belirten Laerke, İsrail'e bu kararından dönmesi için çağrıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Gazze'deki hastaların tahliyesi için çağrı yapıldı - Son Dakika
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