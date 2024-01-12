Gazze Şeridi\'ndeki Hastanelerde Yakıt Krizi: Sağlık Hizmetleri Tehlikede

Gazze'deki hükümet, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesinde yakıt tükendiği için sağlık hizmetlerinin durmak üzere olduğunu duyurdu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından konuya ilişkin yazılı açıklamada yapıldı.

Hastaneye yakıtın dün öğleden sonra gelmesi gerektiği ancak hala yakıtın ulaşmadığı kaydedilen açıklamada, elektrik jeneratörlerinin durması halinde özellikle yoğun bakım ve çocuk bölümlerinde ölümlerin yaşanabileceği vurgulandı.

"İlgili tarafların (ismi belirtilmeden) ertelemesi, hastaları ve çocukları kritik bir aşamaya soktu." ifadeleri kullanılan açıklamada, yoğun bakım ünitesi ve çocuk bölümündeki hastaların kaybedilmesi durumunda ilgili tarafların sorumlu tutulacağı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 708 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.