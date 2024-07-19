Gazze'deki hastaneler tam kapasiteye ulaştı - Son Dakika
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Gazze'deki hastaneler tam kapasiteye ulaştı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bulunan 60 yataklı sahra hastanesinin, art arda yaşanan çok sayıda ölüm ve yaralanma vakalarının ardından neredeyse tam kapasiteye ulaştığını bildirdi. Gazze'deki hastanelerde bulunan yatak sayısının azalmasıyla birlikte sağlık tesislerinin hayati tehlike taşıyan vakalara müdahale kapasitesi sınırlı hale gelmiştir.

19.07.2024 10:33
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GAZZE, 19 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bulunan 60 yataklı sahra hastanesinin, art arda yaşanan çok sayıda ölüm ve yaralanma vakalarının ardından neredeyse tam kapasiteye ulaştığını bildirdi.

ICRC Gazze Alt Delegasyon Başkanı William Schomburg, Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, "Aralıksız çatışmaların neden olduğu peş peşe toplu ölüm ve yaralanma olayları, hastanemizin ve Gazze'nin güneyindeki tüm sağlık tesislerinin hayati tehlike taşıyan vakalara müdahale kapasitesini sınırına kadar zorlamış durumda" dedi.

Schomburg, "Bir toplu saldırının daha gerçekleşmesi, doktor ve hemşirelerimizi son derece zor seçimler yapmak zorunda bırakabilir" uyarısında bulundu.

Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki hastanelerde bulunan yatak sayısının büyük ölçüde azaldığını belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çatışmalar başlamadan önce 3.500 olan yatak sayısının bugün sadece 1.400'e düştüğünü söyledi.

BM kuruluşu DSÖ, savaştan bitap düşmüş olan Gazze'de 2,2 milyonluk nüfus için yalnızca 800 hastane yatağı ve 600 sahra hastanesi yatağı bulunduğunu söyledi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Perşembe günü yaptıkları açıklamaya göre İsrail ordusu, son 24 saatte 54 Filistinliyi öldürürken, 95 kişiyi de yaraladı. Böylece İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 38.848'e, yaralı sayısı ise 89.459'a yükseldi.

Kaynak: Xinhua

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