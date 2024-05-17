Gazze'deki Hastaneler Yakıt Kriziyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Gazze'deki Hastaneler Yakıt Kriziyle Karşı Karşıya

Gazze\'deki Hastaneler Yakıt Kriziyle Karşı Karşıya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Gazze'deki hastanelerin yakıta ihtiyaç duyduğunu ve yakıt eksikliği nedeniyle hayati öneme sahip makinelerin çalışmadığını belirtti. Jasarevic, hastanelerin yakıtının tükenmesi durumunda diyaliz hastaları, yoğun bakım ünitelerindeki hastalar ve kuvözdeki bebeklerin olumsuz etkileneceğini ve gereken ameliyatların yapılamayacağını ifade etti. Gazze'ye tıbbi malzeme ve yakıt ulaştırmanın zorlaştığını söyleyen Jasarevic, insani yardımların yanı sıra ateşkesin de önemli olduğunu vurguladı. Gazze'deki hastanelerin sadece 13'ünün kısmi olarak hizmet verdiği belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise Gazze'deki insanlara yardımın en uygun ve etkili şekilde kara yoluyla dağıtılması gerektiğini ifade etti.

17.05.2024 15:29
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, " Gazze'deki her hastanenin temel olarak yakıta ihtiyacı var. Yakıtları olmazsa elektrik olmaz ve hayat kurtarmak için kullanılan makineler çalışmaz." dedi.

Jasarevic ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığı bildirildi. Birçok yetkili defalarca bu hastanenin siviller için can simidi olduğunu belirtti. Bu hastane ve buradaki hastaların akıbeti ne olacak? Bir plan var mı?" sorusuna Jasarevic, "Gazze'deki her hastanenin temel olarak yakıta ihtiyacı var. Yakıtları olmazsa elektrik olmaz ve hayat kurtarmak için kullanılan makineler çalışmaz." yanıtını verdi.

Bazı hizmetleri asgari düzeyde tutmak için mücadele eden hastanelerin yakıtının tükendiğini vurgulayan Jasarevic, yakıt getirecek erişime sahip olunmadığı takdirde, diyalize ihtiyacı olan hastaların, yoğun bakım ünitelerindekilerin, kuvözdeki bebeklerin olumsuz etkileneceğini ve gereken ameliyatların yapılamayacağını söyledi.

Jasarevic, "Gerçekten yakıta ihtiyacımız var. İnsani yardımlar için alana ve her şeyden önce ateşkese ihtiyacımız var. Böylece bu korku son bulabilir." dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın 6 Mayıs'tan bu yana kapalı olması ve Kerem Ebu Salim (Şalom) kapısına da erişim eksikliğinin tıbbi malzeme sıkıntısını artırdığını söyleyen Jasarevic, "Gazze'ye en son tıbbi malzeme 6 Mayıs'tan önce giriş yaptı. Bazı malzemeleri ulaştırmayı başardık ama çok daha fazlasına ihtiyaç var, özellikle de hastaneleri çalıştırmak için gerekli yakıta." dedi.

Jasarevic, Gazze'deki sağlık tesisi ve sağlık operasyonları için ayda 1,4 ila 1,8 milyon litre yakıt gerektiğini aktararak, sınırlı yakıt bulunmasının, hastanelerde ve sağlık merkezlerindeki müdahalelerinin yanı sıra ambulans sevklerini de engellemeye devam ettiğini belirtti.

Sözcü Jasarevic, Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 13'ünün kısmi olarak hizmet verdiğini ifade etti.

?- "Kara yolu en uygun, etkili ve verimli yardım dağıtım yöntemidir"

OCHA Sözcüsü Laerke de İsrail'in "tahliye taleplerinin" ardından Refah'tan korkuyla ayrılmak zorunda kalanların sayısının 600 bine ulaştığını belirtti.

Refah'tan ayrılanların güvenli bir rotada seyahat etmediğini vurgulayan Laerke, "Bu insanlar için Gazze'de kesinlikle güvenli bir yer yok." dedi.

Laerke, Gazze Şeridi'nde ABD tarafından kurulan geçici limanın faaliyete geçmesi ve günde yaklaşık 150 tır yardıma denk gelecek insani yardımın buradan Gazze'ye ulaştırılmasına ilişkin soruya, "Gazze'ye hangi yoldan olursa olsun her türlü yardımın ulaştırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu durum, kara geçişlerinin daha önemli olacağı gerçeğini ortadan kaldırmıyor." yanıtını verdi.

Gazze'deki ihtiyaç sahibi insanlara yardım sağlanmasının, ihtiyaçların en şiddetli olduğu yerden uzakta bir geçici limana bağlı olmaması gerektiğini vurgulayan Laerke, "Kara yolu, en uygun, etkili ve verimli yardım dağıtım yöntemidir. Bu nedenle tüm geçiş noktalarının açılmasına ihtiyacımız var." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Hastaneler Yakıt Kriziyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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