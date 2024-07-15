Gazze'deki hastaneler yetersiz beslenme vakalarıyla dolu - Son Dakika
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Gazze'deki hastaneler yetersiz beslenme vakalarıyla dolu

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yetersiz beslenme vakalarıyla dolu olduğu belirtiliyor. Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Hatem el-Hur, Gazze'deki insani koşulların kötüleştiğini ve çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığını ifade ederek, yetersiz beslenmeden muzdarip çok sayıda Filistinlinin, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren hastanelere sığındığını söyledi. Özellikle çocuklarda yetersiz beslenme sorununun ciddi olduğu vurgulanırken, İsrail ablukası, gıda kıtlığı, protein eksikliği ve yüksek fiyatlar nedeniyle halkın uygun gıdayı satın alamadığı belirtildi.

15.07.2024 15:35
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Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Tıp Kompleksi'nin Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Hatem el-Hur, Gazze'deki hastanelerin yetersiz beslenme vakalarıyla dolu olduğunu belirtti.

Hur, Gazze Şeridi'ndeki insani koşulların kötüleştiğini ve çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığını ifade ederek AA muhabirine yaşadıkları zorlukları anlattı.

Yetersiz beslenmeden muzdarip çok sayıda Filistinlinin, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Nasır ve sahra hastanelerine sığındığını belirten Hur, "Yetersiz beslenme Gazze Şeridi'nde büyük oranda yayıldı. Bu vakaları savaştan önce hiç görmüyorduk. Ancak şimdi çok sayıda kişide görmeye başladık. Ayrıca özellikle 5 yaşın altındaki çocuklar arasında akut yetersiz beslenme vakaları da artmaya başladı." dedi.

Hur, Gazze Şeridi'nde özellikle çocuklarda yetersiz beslenme sorununun çok ciddi olduğunu vurgulayarak, başta İsrail ablukası olmak üzere gıda kıtlığı, protein eksikliği ve fiyatların aşırı yüksek olması nedeniyle halkın uygun gıdayı satın alamadığını dile getirdi.

Filistinli doktor, yetersiz beslenme nedeniyle yaşanan ölümlere ilişkin şunları söyledi:

"Vakaların çoğu gıda, yiyecek ve içecek desteğinden mahrum bırakılan kuzey bölgelerinde meydana geldi. Güney bölgelerinde de az da olsa yetersiz beslenme nedeniyle ölüm vakaları yaşandı. Ancak Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine hiçbir destek sağlanmadığı için vakaların çoğu orada."

Güney bölgelerinde kısıtlı da olsa şu anda uluslararası kuruluşların yurt dışından gelen heyetler aracılığıyla sağladığı bazı süt ürünleri gibi tamamlayıcı tedaviler olduğunu söyleyen Hur, ancak bunun çok yetersiz olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye 21 Haziran'da, Gazze kenti ile kuzeyde kıtlık belirtilerinin ortaya çıktığını söylemişti.

Ebu Safiye, yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle iki hafta içinde 250 çocuğun hastaneye getirildiğini de açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki hastaneler yetersiz beslenme vakalarıyla dolu - Son Dakika

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