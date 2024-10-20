Gazze'deki Hastanelere Saldırı ve Kriz - Son Dakika
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Gazze'deki Hastanelere Saldırı ve Kriz

İsrail ordusunun hastanelere saldırıları, Gazze'de sağlık hizmetlerini ciddi şekilde etkiliyor.

20.10.2024 00:16
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İsrail ordusunun, 15 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyinde uyguladığı soykırım ve ablukanın ilaç, tıbbi malzeme ve hastanelerin çalışması için gerekli yakıtta büyük sıkıntı yaşanmasına sebep olduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilisi Mahir Şamiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, kuzeydeki 3 hastaneye (Kemal Advan, Endonezya ve El-Avde hastaneleri) saldırı düzenlediğini, buna rağmen hastanelerin kısmi bir şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Hastanelere yönelik bu saldırıların bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine sebep olduğunu aktaran Şamiye, Kemal Advan Hastanesine yönelik saldırıda 1 Filistinlinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını anlattı.

Şamiye, İsrail ordusunun, Endonezya Hastanesinin ana jeneratörünü tahrip ederek elektrik kesintisine yol açtığını ve bu nedenle yoğun bakımdaki 2 hastanın öldüğünü dile getirdi.

Şamiye, söz konusu 3 hastanede başta uzman doktor ve operatör olmak üzere ciddi derecede sağlık personeli açığı olduğunu, ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve yakıtta da büyük sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Hastanelerin İsrail'in bu çılgınlığından korunması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası koordinatörlerle iletişime geçtiklerini bildiren Şamiye, "Herkesin yüksek sesle bu çılgınlığa dur demesine ihtiyacımız var, çünkü bu hastanelerin sahada olup bitenlerle hiçbir ilgisi yok." dedi.

İsrail ordusu bugün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerine saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Hastanelere Saldırı ve Kriz - Son Dakika

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